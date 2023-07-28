Подоляк прокомментировал "переговорное нытье" Путина и озвучил россиянам план из четырех шагов для выхода на переговоры

Подоляк озвучил для РФ план действий из четырех пунктов, после выполнения которых Украина начнет переговоры со страной-оккупантом Фото: president.gov.ua

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", – написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что переговоры с РФ не происходят, поскольку именно Россия подрывает международное право и глобальный порядок безопасности, организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну в Украине и демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население, убивая тысячи украинцев.

"О чем и с кем здесь говорить? Если Москва хочет переговоров, путь известен: 1. Ушли из Украины. 2. Сменили политическую элиту. 3. Признали военные преступления. 4. Выдали авторов войны трибуналу. Разве что-то непонятно?" – резюмировал Подоляк.

Традиційне «переговорне скиглення» росіян продемонстроване знову: «Із нами відмовляються розмовляти!» Так, відмовляються. Бо це безглуздо. Бо саме Рф підриває міжнародне право та глобальний безпековий порядок, організувала масштабну, криваву неспровоковану війну, демонстративно… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 28, 2023

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин 28 июля на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге в очередной раз заявил, что США и НАТО вместе с Украиной отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним якобы готова.

Похожее заявление в этот же день сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", – заявил он.