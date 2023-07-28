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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк прокомментировал "переговорное нытье" Путина и озвучил россиянам план из четырех шагов для выхода на переговоры

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Подоляк озвучил для РФ план действий из четырех пунктов, после выполнения которых Украина начнет переговоры со страной-оккупантом
Подоляк озвучил для РФ план действий из четырех пунктов, после выполнения которых Украина начнет переговоры со страной-оккупантом
Фото: president.gov.ua

Переговоры с Россией возможны после того, как страна-оккупант выведет свои войска из Украины и понесет ответственность за военную агрессию. Об этом 28 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", – написал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что переговоры с РФ не происходят, поскольку именно Россия подрывает международное право и глобальный порядок безопасности, организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну в Украине и демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население, убивая тысячи украинцев.

"О чем и с кем здесь говорить? Если Москва хочет переговоров, путь известен: 1. Ушли из Украины. 2. Сменили политическую элиту. 3. Признали военные преступления. 4. Выдали авторов войны трибуналу. Разве что-то непонятно?" – резюмировал Подоляк.

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин 28 июля на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге в очередной раз заявил, что США и НАТО вместе с Украиной отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним якобы готова.

Похожее заявление в этот же день сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", – заявил он.

 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. 

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая 2022 года.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский призывал не навязывать Украине форматы достижения мира с Россией. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев готов только к тем переговорам, которые не приведут к замораживанию конфликта или территориальным уступкам.

Теги: Владимир Путин, переговоры, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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