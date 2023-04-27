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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова к переговорам, которые не приведут к замораживанию конфликта или территориальным уступкам – Кулеба

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Кулеба: Мы приветствуем любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили
Кулеба: Мы приветствуем любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили
Фото: EPA

Украина готова обсуждать любой мирный план, который не ведет к сдаче территорий или замораживанию конфликта. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью CNN, опубликованном 26 апреля.

"Мы приветствуем любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили. Но эти мирные предложения должны, во-первых, не подразумевать, что Украине придется уступить свои территории РФ в обмен на завершение войны, поскольку такой подход не сработает. Во-вторых, этот конфликт не может быть заморожен", – подчеркнул министр.

Глава украинского МИД также заявил, что совершенно не разделяет мнения тех, кто считает, что Украину ждет решающая битва и что если украинские силы не покажут должного результата, решение конфликта придется искать в другой плоскости. 

"Это в корне неправильно и вводит в заблуждение. Такая логика – предательство жертв, погибших в войне, и усилий украинцев и партнеров, которые помогают защитить нашу страну", – заявил Кулеба.

По его словам, если приобщиться к дискуссии об альтернативных сценариях, это станет лучшим подарком президенту России Владимиру Путину и предательством всего того, что было сделано до сих пор.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Украина не намерена вести переговоры со страной-агрессором РФ и нуждается в увеличении поставок иностранного вооружения. "Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – подчеркнул Данилов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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