Украина готова к переговорам, которые не приведут к замораживанию конфликта или территориальным уступкам – Кулеба

Кулеба: Мы приветствуем любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили Фото: EPA

"Мы приветствуем любые попытки мирного диалога, откуда бы они ни исходили. Но эти мирные предложения должны, во-первых, не подразумевать, что Украине придется уступить свои территории РФ в обмен на завершение войны, поскольку такой подход не сработает. Во-вторых, этот конфликт не может быть заморожен", – подчеркнул министр.

Глава украинского МИД также заявил, что совершенно не разделяет мнения тех, кто считает, что Украину ждет решающая битва и что если украинские силы не покажут должного результата, решение конфликта придется искать в другой плоскости.

"Это в корне неправильно и вводит в заблуждение. Такая логика – предательство жертв, погибших в войне, и усилий украинцев и партнеров, которые помогают защитить нашу страну", – заявил Кулеба.

По его словам, если приобщиться к дискуссии об альтернативных сценариях, это станет лучшим подарком президенту России Владимиру Путину и предательством всего того, что было сделано до сих пор.