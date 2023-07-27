Россия устроила саммит в Санкт-Петербурге ради пропагандистской картинки и демонстрации, "кто теперь настоящий хозяин Африки" – Подоляк

"Умышленное и тщательно продуманное унижение и оскорбление, цель которых – собрать потом "представителей пострадавших стран" в России ради очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, "кто теперь настоящий хозяин Африки", – написал Подоляк.
Он назвал действия РФ "вполне предсказуемыми" и полностью соответствующими стратегии российской внешней политики.
"Никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей – только подчинение, унижение и диктат. Пора сопротивляться русскому примитивизму. Пора объявить Африку свободной от российского диктата. Пора обеспечить свободу вывоза зерна без роли России", – подытожил советник главы ОП.
Напередодні саміту Африка – Росія офіційна Москва навмисно вбиває «зернову угоду», різко збільшуючи негативні наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту. Навмисне й ретельно продумане приниження та образа, мета яких – зібрати потім «представників…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023
Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.
Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин на саммите объявил африканским делегациям, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", и пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца".