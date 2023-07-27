Россия устроила саммит в Санкт-Петербурге ради пропагандистской картинки и демонстрации, "кто теперь настоящий хозяин Африки" – Подоляк

"Умышленное и тщательно продуманное унижение и оскорбление, цель которых – собрать потом "представителей пострадавших стран" в России ради очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, "кто теперь настоящий хозяин Африки", – написал Подоляк.

Он назвал действия РФ "вполне предсказуемыми" и полностью соответствующими стратегии российской внешней политики.

"Никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей – только подчинение, унижение и диктат. Пора сопротивляться русскому примитивизму. Пора объявить Африку свободной от российского диктата. Пора обеспечить свободу вывоза зерна без роли России", – подытожил советник главы ОП.

Напередодні саміту Африка – Росія офіційна Москва навмисно вбиває «зернову угоду», різко збільшуючи негативні наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту. Навмисне й ретельно продумане приниження та образа, мета яких – зібрати потім «представників… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023