ГОРДОН
 
 
МИР

Россия устроила саммит в Санкт-Петербурге ради пропагандистской картинки и демонстрации, "кто теперь настоящий хозяин Африки" – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк заявил, что перед саммитом Россия Африка страна-агрессор намеренно "убила" "зерновое соглашение"
Подоляк заявил, что перед саммитом Россия – Африка страна-агрессор намеренно "убила" "зерновое соглашение"
Фото: president.gov.ua

В преддверии саммита Россия – Африка официальная Москва намеренно "убила" "зерновое соглашение", резко увеличивая негативные последствия от засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента. Об этом 26 июля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Умышленное и тщательно продуманное унижение и оскорбление, цель которых – собрать потом "представителей пострадавших стран" в России ради очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, "кто теперь настоящий хозяин Африки", – написал Подоляк.

Он назвал действия РФ "вполне предсказуемыми" и полностью соответствующими стратегии российской внешней политики.

"Никаких равноправных отношений, никаких соблюдений договоренностей – только подчинение, унижение и диктат. Пора сопротивляться русскому примитивизму. Пора объявить Африку свободной от российского диктата. Пора обеспечить свободу вывоза зерна без роли России", – подытожил советник главы ОП.

Контекст:

Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин на саммите объявил африканским делегациям, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", и пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца".

Теги: Африка, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, зерно, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Галина ГРИШИНА
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
Галина ГРИШИНА
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери
Галина ГРИШИНА
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (144616)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (138009)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (132153)
4
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (78164)
5
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (70378)
6
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (67351)
7
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (56388)
8
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (56145)
 
 
 
 