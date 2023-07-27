Россия атакует украинские порты, чтобы отпугнуть мировых судовладельцев – ОК "Юг"

По словам Гуменюк, если анализировать работу "зерновой сделки", которая функционировала под гарантией ООН и Турции, составляющая безопасности от Украины обеспечивалась в полном объеме. Замечаний от иностранных партнеров ни разу не было, несмотря на то, что было много атак объектов вокруг портовой инфраструктуры и скрытых провокаций со стороны россиян.

"Сейчас, когда действие соглашения завершилось и нет международных гарантий от партнеров, враг начал атаковать портовую инфраструктуру, чтобы убедить судовладельцев мирового масштаба, что Украина не способна обеспечить безопасность для их судов, для функционирования портовой инфраструктуры. Враг провокативно преувеличивает свою силу и мощность ударов, чтобы убедить мировое сообщество в том, что порты опасны или что они не смогут больше работать, так как будут разрушены. Нам нужна мощная мировая поддержка, поддержка партнеров, которые станут гарантами этого соглашения, и тогда мы будем чувствовать, что способны обеспечить безопасность", – сказала Гуменюк.