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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия атакует украинские порты, чтобы отпугнуть мировых судовладельцев – ОК "Юг"

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Гуменюк рассказала о целях РФ, которая устраивает провокации и обстреливает порты Украины
Гуменюк рассказала о целях РФ, которая устраивает провокации и обстреливает порты Украины
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Украина полностью обеспечивала безопасность судоходства во время действия "зернового соглашения", но Россия хочет убедить мир, что это невозможно. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк 27 июля в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

По словам Гуменюк, если анализировать работу "зерновой сделки", которая функционировала под гарантией ООН и Турции, составляющая безопасности от Украины обеспечивалась в полном объеме. Замечаний от иностранных партнеров ни разу не было, несмотря на то, что было много атак объектов вокруг портовой инфраструктуры и скрытых провокаций со стороны россиян.

"Сейчас, когда действие соглашения завершилось и нет международных гарантий от партнеров, враг начал атаковать портовую инфраструктуру, чтобы убедить судовладельцев мирового масштаба, что Украина не способна обеспечить безопасность для их судов, для функционирования портовой инфраструктуры. Враг провокативно преувеличивает свою силу и мощность ударов, чтобы убедить мировое сообщество в том, что порты опасны или что они не смогут больше работать, так как будут разрушены. Нам нужна мощная мировая поддержка, поддержка партнеров, которые станут гарантами этого соглашения, и тогда мы будем чувствовать, что способны обеспечить безопасность", – сказала Гуменюк.

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, морские порты Украины, зерновой коридор
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