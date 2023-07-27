Россия готовится заблокировать Черное море – ОК "Юг"

"Первая демонстрация – это учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться, какое пространство это займет, какой резонанс это вызовет. То есть они примеряются к провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку (...), тоже говорит о подготовке к блокаде", – сказала она.

По словам Гуменюк, за последнюю неделю в Черном море не наблюдалось менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат.