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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится заблокировать Черное море – ОК "Юг"

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Гуменюк рассказала о признаках подготовки РФ к блокаде Черного моря
Гуменюк рассказала о признаках подготовки РФ к блокаде Черного моря
Фото: EPA

Есть несколько факторов, указывающих на то, что Россия готовится к блокаде Черного моря. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк 27 июля в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Первая демонстрация – это учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться, какое пространство это займет, какой резонанс это вызовет. То есть они примеряются к провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку (...), тоже говорит о подготовке к блокаде", – сказала она.

По словам Гуменюк, за последнюю неделю в Черном море не наблюдалось менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат.

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Россия, Черное море, блокада, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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