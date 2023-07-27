Россия готовится заблокировать Черное море – ОК "Юг"

"Первая демонстрация – это учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться, какое пространство это займет, какой резонанс это вызовет. То есть они примеряются к провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку (...), тоже говорит о подготовке к блокаде", – сказала она.
По словам Гуменюк, за последнюю неделю в Черном море не наблюдалось менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат.
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".