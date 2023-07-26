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Выход Кремля из "зерновой сделки" открыл новые возможности для Украины – СМИ

До полномасштабного вторжения России через морские порты транспортировалось более 60% украинского экспорта
До полномасштабного вторжения России через морские порты транспортировалось более 60% украинского экспорта
Фото: depositphotos.com

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко перечислил три направления, по которым Украина должна действовать после того, как 17 июля страна-агрессор Россия заявила о прекращении своего участия в "зерновом соглашении". Об этом он рассказал в комментарии сайту "Минпром".

"Во-первых, разблокировать работу всех портов, а не только трех, которые были в зерновом соглашении. Во-вторых, полностью снять ограничения по номенклатуре гражданской продукции, которая проходит через порты. В-третьих, чтобы это была не только экспортная, но и не только экспортная. и импортное соглашение, которое будет оказывать положительное влияние на все сектора украинской экономики", – сказал политолог.

Головко отметил, что зерновое соглашение превратилось в инструмент контроля со стороны России за украинским экспортом, и в таком виде совсем не нужно Украине. 

Автор материала Василий Январев пишет, что выход Кремля из "зерновой сделки" открыл новые возможности для Украины. Он подчеркнул, что морские порты до полномасштабного вторжения были крайне важным транспортным окном на мировые рынки – через них транспортировалось более 60% украинского экспорта. Блокада привела к сокращению украинского экспорта с $68 млрд до $44 млрд за 2022 год, а за первые пять месяцев этого года Украина экспортировала товаров всего на $16,5 млрд. Такие данные публиковала в июле Государственная таможенная служба Украины.

В Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) отмечают, что из-за формата зернового соглашения Россия фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, что не предусмотренные Конвенцией Монтре.

"Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии, и, к сожалению, де-факто согласилось с таким положением вещей", – заявили в ФРТУ.

Подтверждая свое реноме пирата российская федерация на днях прибегла к ракетным обстрелам портов Одесса и Черноморск, пишет автор.

"Наиболее радикальным шагом со стороны мирового сообщества могло бы стать проведение морской операции типа "Эрнест Вилл" в 80-х годах прошлого столетия, когда американский флот защитил международные коммуникации в Персидском заливе от нападений со стороны Ирана. Но понятно и то, что ни одна страна не имеет большого желания создавать ситуацию, когда ее военно-морские силы могут вступить в прямое сражение с флотом ядерного государства. Даже если этот флот выглядит так же плачевно, как ЧФ РФ", – считает журналист.

Еще один вариант – обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для получения возможности силового прекращения пиратских посягательств со стороны России на свободное коммерческое судоходство, отмечает он.

"Также эффективным со стороны западных партнеров мог бы быть и несиловой путь, а именно – введение зеркальных механизмов в азово-черноморские порты России в виде наложения санкций на всех участников экспортных/импортных операций государства-агрессора и участников процессов морских перевозок в его порты. Речь идет о судовладельцах, которые заходят в российские порты, портовые администрации, бункеровочные и стиводырные компании, операторы буксирного флота, работающие в российских портах, страховые компании и т.д. То есть, введение полного запрета на работу не только с российскими судами, но и с портами агрессора, для которого цена заблокированного Азово-Черноморского бассейна составит около $100 млрд в год", – сказано в материале. 

Более 500 дней полномасштабной войны показали, что с агрессором нужно разговаривать только на языке силы, убежден автор. 

"Еще один важный шаг, который может быть сделан украинскими властями прямо сейчас – это запуск в работу недавно утвержденного правительством Порядка предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, и создание дополнительного при участии зарубежных партнеров Украины механизма коммерческого страхования рисков вместе с международными организациями", – указывает Январев. 

Вопрос разблокирования портов для всех видов грузов чрезвычайно важен для Украины, поскольку несет непосредственное влияние на украинскую экономику и способность государства финансировать армию, поэтому он нуждается в постоянном поднятии на самом высоком уровне с активным привлечением международных партнеров, резюмирует журналист.

Контекст:

17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках зерновой инициативы "фактически прекратили свое действие".

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секратарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: экономика, Черное море, флот, экспорт, торговля, страна-агрессор, Российская Федерация, судоходство, морские порты Украины, зерновой коридор, Владимир Головко
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