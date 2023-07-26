ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ЕС может взять на себя транспортные расходы на экспорт украинского зерна по суше – еврокомиссар

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Войцеховского, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым дорогам солидарности
По словам Войцеховского, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым дорогам солидарности
Фото: EPA

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предложил странам – членам Евросоюза взять на себя дополнительные расходы по экспорту украинского зерна по суше. Об этом он сказал 25 июля на пресс-конференции в Брюсселе, отмечает CNN.

По словам еврокомиссара, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым дорогам солидарности после выхода России из черноморского соглашения.

"Пути солидарности" – это железнодорожные и автомобильные транспортные сообщения через страны ЕС, граничащие с Украиной, такие как Польша и Венгрия, тогда как важнейшая дорога проходит через Румынию, отмечает "Голос Америки". Инициатива была начата после полномасштабного вторжения России в Украину и блокирования Кремлем украинских черноморских портов. Если черноморское "зерновое соглашение" позволяло экспортировать 40% украинской продукции, то 60% отправлялось через "пути солидарности".

Дополнительный сухопутный транзит через страны ЕС, граничащие с Украиной, приведет к резкому росту транспортных расходов, подчеркнул Войцеховский.

"Есть риск, что России будет выгодна эта ситуация. Потому что будет дешевле купить зерно у России, чем платить за зерно из Украины", – сказал он.

Войцеховский добавил, что предложит обсудить с Еврокомиссией возможность поддержать "транспортные расходы, используя также деньги ЕС".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, Еврокомиссия, экспорт, транзит, война России против Украины, Януш Войцеховский, ЕС, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
Галина ГРИШИНА
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Галина ГРИШИНА
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Галина ГРИШИНА
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (183961)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (165306)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (155281)
4
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (100011)
5
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (91915)
6
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (85305)
7
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (84903)
8
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (80893)
 
 
 
 