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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин отказом от "зерновой сделки" собирается подвергнуть риску миллионы жизней – Пентагон

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РФ пытается препятствовать экспорту украинского зерна
РФ пытается препятствовать экспорту украинского зерна
Фото: EPA

Выходом из Черноморской зерновой инициативы Россия подвергает риску жизни миллионов людей. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 25 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

Она подчеркнула, что США призывают РФ вернуться к соглашению.

"Выходя из соглашения, Россия подвергает невероятному риску – я имею в виду, что миллионы людей рискуют столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности и усилением продовольственного голода. И мы уже видели последствия выхода России из сделки по зерну с резким скачком цен. [...] Опять же, [президент страны-агрессора РФ] Владимир Путин продолжает делать выбор в пользу несправедливой, ничем не спровоцированной войны в Украине и собирается подвергнуть риску миллионы жизней, отказавшись от этой "зерновой сделки". И мы говорим о многих странах глобального юга, которые уже испытывают нехватку продовольствия", – сказала Сингх.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Пентагон, война России против Украины, зерно, Сабрина Сингх, зерновой коридор
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