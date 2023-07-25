Зеленский: Великобритания может стать тем лидером, чья помощь системами ПВО гарантирует реальную безопасность

Президент напомнил, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Как и всегда, вполне практичный разговор, четкий. Первоочередно – о защите наших южных районов, в частности Одессы, нормальной жизни людей и работе наших портов. Мы обсудили с Риши возможные шаги, возможное количество батарей ПВО. Соединенное Королевство может стать тем лидером, чья помощь системам ПВО гарантирует реальную безопасность", – сказал Зеленский.
Он заявил, что с безопасности украинских черноморских портов "начинаются спокойствие и стабильность на мировом продовольственном рынке".
"Сейчас то время, когда важно собрать урожай решимости, решимости в области безопасности, чтобы впоследствии никому не пришлось оказаться в роли сборщиков урожая хаоса ни в странах Африки, ни где-либо на других континентах. Продовольственная безопасность – глобально важный приоритет и часть Украинской формулы мира", – подчеркнул президент.
Россия в последнюю неделю почти ежедневно атакует Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.