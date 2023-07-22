ГОРДОН
 
 
МИР

В Великобритании открыли первую улицу имени Зеленского

Пятая авеню в Харлоу теперь имеет официальное название "Пятая авеню авеню имени Зеленского"
Пятая авеню в Харлоу теперь имеет официальное название "Пятая авеню – авеню имени Зеленского"
Фото: Robert Halfon MP / Working Hard for Harlow / Twitter

В городе Харлоу (графство Эссекс) 21 июля официально открыли первую в Великобритании улицу, названную в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило BBC.

Отмечается, что Пятая авеню в Харлоу теперь имеет официальное название "Пятая авеню – авеню имени Зеленского".

Харлоу был построен после Второй мировой войны для многих перемещенных из Лондона семей, рассказал присутствующий на мероприятии депутат Палаты общин Роберт Халфон (Консервативная партия).

Он подчеркнул, что Харлоу "возник как феникс из пепла" – "мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что после победы над [страной-агрессором] РФ есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города".

Халфон также похвалил жителей Харлоу, приютивших и поддерживающих около 70 украинских беженцев с начала российского полномасштабного вторжения.

Контекст:

На официальном открытии улицы имени Зеленского должен был присутствовать Вадим Пристайко, но президент Украины уволил его с должности посла в Великобритании 21 июля. СМИ сообщали, что Пристайко узнал об этом в машине, когда ехал на мероприятие.

Теги: Украина, Великобритания, беженцы, Владимир Зеленский, президент, Вадим Пристайко, улицы, открытие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (230957)
2
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (71339)
3
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (51545)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (48522)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (47532)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (43762)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (39665)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (37306)
 
 
 
 