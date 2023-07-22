В Великобритании открыли первую улицу имени Зеленского

Отмечается, что Пятая авеню в Харлоу теперь имеет официальное название "Пятая авеню – авеню имени Зеленского".

Харлоу был построен после Второй мировой войны для многих перемещенных из Лондона семей, рассказал присутствующий на мероприятии депутат Палаты общин Роберт Халфон (Консервативная партия).

Он подчеркнул, что Харлоу "возник как феникс из пепла" – "мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что после победы над [страной-агрессором] РФ есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города".

Халфон также похвалил жителей Харлоу, приютивших и поддерживающих около 70 украинских беженцев с начала российского полномасштабного вторжения.