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ПОЛИТИКА

Пристайко узнал об увольнении с должности посла в Великобритании, когда ехал на открытие улицы имени Зеленского – СМИ

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Пристайко (на фото) назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в отношении Уоллеса
Пристайко (на фото) назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в отношении Уоллеса
Фото: Embassy of Ukraine to the UK / Facebook

Для Вадима Пристайко было неожиданным решение президента Украины Владимира Зеленского о его увольнении с должности посла страны в Великобритании. Об этом 21 июля в Telegram проинформировало "Суспільне" со ссылкой на источники из окружения дипломата.

"Он [Пристайко] узнал о решении утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского", – рассказал собеседник СМИ.

Команде уже экс-посла Украины неизвестно, связано ли его увольнение с критикой цитаты Зеленского о главе минобороны Великобритании Бене Уоллесе. Однако такое совпадение там называют "странным".

Контекст:

Пристайко был назначен послом Украины в Лондоне 20 июля 2020 года. До этого он был министром иностранных дел и вице-премьером по евроинтеграции.

13 июля Пристайко назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в отношении Уоллеса.

Британский министр на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил 12 июля, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности. Таким образом он отреагировал на критику участников саммита Зеленским по поводу обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе без Украины (президент отмечал, что "беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины").

Зеленский ответил, что Украина всегда была благодарна Великобритании, Уоллесу и другим политикам. "Я просто не знаю, что [Уоллес] имеет в виду, как еще нам необходимо поблагодарить. Пусть он напишет мне, как мне необходимо его поблагодарить и людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Просто правда, я не очень понимаю, в чем вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Пристайко в комментарии высказал мнение, что Зеленский "ответил немного с сарказмом" в своем заявлении. "Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", – указал посол Украины в Великобритании.

14 июля Пристайко заявил, что сарказм между дружественными странами, которыми являются Украина и Великобритания, не нужен.

Теги: Великобритания, Владимир Зеленский, посольство Украины, президент, Вадим Пристайко, увольнение, посол, критика
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