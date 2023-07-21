"Прекрасный посол и друг Великобритании". Джонсон заявил, что сожалеет из-за увольнения Пристайко

Джонсон отметил, что ему "жаль прощаться с Пристайко, который был прекрасным украинским послом и другом этой страны" – Великобритании.

"Надеюсь, он скоро появится в другом качестве", – подчеркнул экс-премьер Британии.

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2023

Пристайко был уволен через неделю после того, как раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского. 13 июля дипломат назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса (британский министр говорил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности, а Зеленский ответил, что не знает, как еще Украине нужно выражать благодарность).

Указ об увольнении посла президент Украины подписал 21 июля. О причинах решения глава государства не сообщал.

Профессиональный дипломат Пристайко работал в структуре Министерства иностранных дел Украины с середины 1990-х годов. Он, в частности, был послом Украины в Канаде с 2012-го по 2014 год, а после Революции достоинства руководил аппаратом МИД Украины на посту замминистра иностранных дел (2014–2017). В 2017 году Пристайко возглавил миссию Украины при НАТО.

Уже при президентстве Зеленского Пристайко с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го был министром иностранных дел Украины, с 4 марта по 4 июня – вице-премьером по евроинтеграции.

Послом Украины в Лондоне Зеленский назначил его 20 июля 2020 года. Джонсон тогда был премьер-министром.