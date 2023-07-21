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ПОЛИТИКА

Новым послом Великобритании может стать генпрокурор Костин – СМИ

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Когда именно Костина могут назначить послом пока неизвестно
Когда именно Костина могут назначить послом пока неизвестно
Фото: gp.gov.ua

Генерального прокурора Андрея Костина могут назначить послом Украины в Великобритании вместо уволенного Вадима Пристайко. Об этом 21 июля NV сообщил источник в парламенте.

Более подробной информации о том, когда именно Костина могут назначить, NV не уточняет.

При этом опрошенные журналистами представители "Слуги народа" убеждены: посла уволили за недавнее интервью, в котором тот раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, назвав их "нездоровым сарказмом".

Один из источников NV в парламенте, приближенный к Банковой, заметил, что Пристайко давно планировали заменить, поскольку ожидали большей активности в работе на этой должности.

"Но я так понимаю, что это [критика президента] уже было последней каплей", – добавил этот собеседник.

Высокопоставленный представитель отечественного министерства иностранных дел в разговоре с редакцией не под запись отметил: увольнение посла действительно связано с критикой в адрес главы государства. Кроме того, по его словам, к Пристайко со стороны Банковой "была личная неприязнь", хотя вслух это и не звучало.

Контекст:

Пристайко был уволен через неделю после того, как раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского. 13 июля дипломат назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса (британский министр говорил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности, а Зеленский ответил, что не знает, как еще Украине нужно выражать благодарность).  

Указ об увольнении посла президент Украины подписал 21 июля. О причинах решения глава государства не сообщал. 

Профессиональный дипломат Пристайко работал в структуре Министерства иностранных дел Украины с середины 1990-х годов. Он, в частности, был послом Украины в Канаде с 2012-го по 2014 год, а после Революции достоинства руководил аппаратом МИД Украины на посту замминистра иностранных дел (2014–2017). В 2017 году Пристайко возглавил миссию Украины при НАТО.

Уже при президентстве Зеленского Пристайко с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го был министром иностранных дел Украины, с 4 марта по 4 июня – вице-премьером по евроинтеграции.

Послом Украины в Лондоне Зеленский назначил его 20 июля 2020 года. Джонсон тогда был премьер-министром

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, посольство, МИД Украины, посольство Украины, Вадим Пристайко, назначение, посол, генпрокурор Андрей Костин
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