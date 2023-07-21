Новым послом Великобритании может стать генпрокурор Костин – СМИ

Когда именно Костина могут назначить послом пока неизвестно Фото: gp.gov.ua

Более подробной информации о том, когда именно Костина могут назначить, NV не уточняет.

При этом опрошенные журналистами представители "Слуги народа" убеждены: посла уволили за недавнее интервью, в котором тот раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, назвав их "нездоровым сарказмом".

Один из источников NV в парламенте, приближенный к Банковой, заметил, что Пристайко давно планировали заменить, поскольку ожидали большей активности в работе на этой должности.

"Но я так понимаю, что это [критика президента] уже было последней каплей", – добавил этот собеседник.

Высокопоставленный представитель отечественного министерства иностранных дел в разговоре с редакцией не под запись отметил: увольнение посла действительно связано с критикой в адрес главы государства. Кроме того, по его словам, к Пристайко со стороны Банковой "была личная неприязнь", хотя вслух это и не звучало.