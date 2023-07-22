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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Великобритании показало дроны Malloy, которые получит Украина. Они могут эвакуировать раненых. Видео

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Минобороны Великобритании продемонстрировало БПЛА в работе
Минобороны Великобритании продемонстрировало БПЛА в работе
Скриншот: Ministry of Defence / Facebook

В новом пакете помощи Великобритании Украине для ее борьбы с российской агрессией будут большие беспилотники Malloy. Видео с ними британское минобороны опубликовало 21 июля в Facebook.

"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", – сказано в посте.

На видео, которое опубликовало британское ведомство, демонстрируется, как манекен раненого размещается на платформе Malloy и беспилотник по воздуху эвакуирует "раненого".

https://www.facebook.com/theministryofdefence/videos/1633350997174518/

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.

21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд). По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, военная помощь, помощь, эвакуация, раненые, беспилотники, Минобороны
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