Минобороны Великобритании показало дроны Malloy, которые получит Украина. Они могут эвакуировать раненых. Видео

"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", – сказано в посте.

На видео, которое опубликовало британское ведомство, демонстрируется, как манекен раненого размещается на платформе Malloy и беспилотник по воздуху эвакуирует "раненого".