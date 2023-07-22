Минобороны Великобритании показало дроны Malloy, которые получит Украина. Они могут эвакуировать раненых. Видео

"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", – сказано в посте.
На видео, которое опубликовало британское ведомство, демонстрируется, как манекен раненого размещается на платформе Malloy и беспилотник по воздуху эвакуирует "раненого".
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
Выступая на Мюнхенской конференции в феврале 2023 года, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, которая заявила о предоставлении танков Украине, начала обучение пилотов и морских пехотинцев.
21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины после российской агрессии Ukraine Recovery Conference в Лондоне глава британского правительства сообщил, что Лондон предоставит Украине кредитных гарантий в объеме £2,35 млрд ($3 млрд). По его словам, Украина обладала "огромной инвестиционной привлекательностью" до войны, а вторжение России только доказало, как много Украина "может предложить".