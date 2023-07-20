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Великобритания ввела санкции против руководства "Вагнера" в странах Африки

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Великобритания ввела санкции против связанных с "Вагнером" лиц
Великобритания ввела санкции против связанных с "Вагнером" лиц
Фото: EPA

Великобритания 20 июля ввела санкции против россиян, которые связаны с частной военной компанией "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом сообщает британское правительство.

Новые санкции Великобритании направлены против 13 человек и компаний, связанных с такими действиями "Вагнера", как казни и пытки в Мали и Центрально-Африканской Республике, а также угрозы миру и безопасности в Судане.

В списке оказались трое членов высшего руководства «Вагнера», которые «преднамеренно нацеливались на мирных жителей» в своих операциях, говорится в сообщении. В частности, санкции были введены против Ивана Маслова, который руководит вагнеровцами, находящимися в Мали. Наемники "Вагнера" вместе с малийскими силами убили не менее 500 человек в Муре в марте 2022 года, включая суммарные казни, а также изнасилования и пытки, отмечает британское правительство.

Также санкции введены против Константина Пикалова, известного как правая рука владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. По данным британского правительства, Пикалов несет ответственность за пытки и целенаправленные убийства мирных жителей группой "Вагнер".

Также в список попал Виталий Перфильев, который официально является советником президента Центрально-Африканской Республики и контролирует боевиков ЧВК "Вагнер" в этой стране.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против граждан России, среди которых Андрей Мандель, Михаил Потепкин, Александр Малолетка, Александр Иванов, а также гражданин Беларуси Дмитрий Сытый.

"Эти меры ограничат их финансовую свободу, не позволяя гражданам, компаниям и банкам Великобритании иметь с ними дело, а также заморозив любые активы, хранящиеся в Великобритании, и запретив поездки", – говорится в сообшении.

Санкции также ввели против ряда компаний "М-Инвест", таких как: Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины кроме регулярной армии воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на конец декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. 

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

После неудавшегося мятежа Пригожина 23–24 июня российские власти заявили, что он должен "уйти в Беларусь". По данным СМИ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение ликвидировать ЧВК "Вагнер".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Великобритания, Африка, санкции, российская агрессия, ЧВК Вагнер
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