Великобритания ввела санкции против руководства "Вагнера" в странах Африки

Новые санкции Великобритании направлены против 13 человек и компаний, связанных с такими действиями "Вагнера", как казни и пытки в Мали и Центрально-Африканской Республике, а также угрозы миру и безопасности в Судане.

В списке оказались трое членов высшего руководства «Вагнера», которые «преднамеренно нацеливались на мирных жителей» в своих операциях, говорится в сообщении. В частности, санкции были введены против Ивана Маслова, который руководит вагнеровцами, находящимися в Мали. Наемники "Вагнера" вместе с малийскими силами убили не менее 500 человек в Муре в марте 2022 года, включая суммарные казни, а также изнасилования и пытки, отмечает британское правительство.

Также санкции введены против Константина Пикалова, известного как правая рука владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. По данным британского правительства, Пикалов несет ответственность за пытки и целенаправленные убийства мирных жителей группой "Вагнер".

Также в список попал Виталий Перфильев, который официально является советником президента Центрально-Африканской Республики и контролирует боевиков ЧВК "Вагнер" в этой стране.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против граждан России, среди которых Андрей Мандель, Михаил Потепкин, Александр Малолетка, Александр Иванов, а также гражданин Беларуси Дмитрий Сытый.

"Эти меры ограничат их финансовую свободу, не позволяя гражданам, компаниям и банкам Великобритании иметь с ними дело, а также заморозив любые активы, хранящиеся в Великобритании, и запретив поездки", – говорится в сообшении.

Санкции также ввели против ряда компаний "М-Инвест", таких как: Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.