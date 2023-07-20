В Беларуси произошла стычка между вагнеровцами и пограничниками – Центр нацсопротивления

По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения прибывающих в Беларусь групп ЧВК "Вагнер".

"Террористы уже 19 июля провели рекогносцировку (разведку местности) вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной", – говорится в сообщении.

Как выяснили в ЦНС, в ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси. В итоге последние отошли и "не препятствовали" работе вагнеровцев, добавили там.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь".

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".