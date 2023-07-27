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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков о заседании совета Украина – НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

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Александр Кубраков: Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству
Александр Кубраков: Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

Цель блокады Россией морских портов Украины – лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Facebook, комментируя заседание Совета Украина – НАТО.

"Открыл историческое первое заседание совета Украина – НАТО, инициированное 22 июля президентом Украины Владимиром Зеленским во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили препятствование России свободному судоходству в Черном море. Цель врага очевидна – лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Совместно осудили выход России из "зерновой инициативы" и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины", – написал вице-премьер.

Он сообщил, что только за последние девять дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

"Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины. Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах, как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству", – написал Кубраков.

Вице-премьер-министр добавил, что благодарен союзникам из Альянса за решение усилить разведывательную деятельность в акватории Черного моря.

"Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию по безопасности и создаст условия для возобновления нормальной работы украинских портов", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid02F5ySSdqz25MQBP4SFsBLhrLsMLjYnYdQfVaTPFSLGcPYTDbNQbhWcMejZPsQVdYXl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Россия, Украина, НАТО, экономика, Черное море, экспорт, судоходство, морские порты Украины, Александр Кубраков, зерновой коридор
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