Кубраков о заседании совета Украина – НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

"Открыл историческое первое заседание совета Украина – НАТО, инициированное 22 июля президентом Украины Владимиром Зеленским во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили препятствование России свободному судоходству в Черном море. Цель врага очевидна – лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Совместно осудили выход России из "зерновой инициативы" и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины", – написал вице-премьер.
Он сообщил, что только за последние девять дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.
"Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины. Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах, как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству", – написал Кубраков.
Вице-премьер-министр добавил, что благодарен союзникам из Альянса за решение усилить разведывательную деятельность в акватории Черного моря.
"Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию по безопасности и создаст условия для возобновления нормальной работы украинских портов", – резюмировал он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".