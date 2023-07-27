Кубраков о заседании совета Украина – НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

"Открыл историческое первое заседание совета Украина – НАТО, инициированное 22 июля президентом Украины Владимиром Зеленским во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили препятствование России свободному судоходству в Черном море. Цель врага очевидна – лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Совместно осудили выход России из "зерновой инициативы" и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины", – написал вице-премьер.

Он сообщил, что только за последние девять дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

"Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины. Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах, как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству", – написал Кубраков.

Вице-премьер-министр добавил, что благодарен союзникам из Альянса за решение усилить разведывательную деятельность в акватории Черного моря.

"Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию по безопасности и создаст условия для возобновления нормальной работы украинских портов", – резюмировал он.