"Мы готовы защищать каждый дюйм территории союзников". В Брюсселе прошло заседание совета НАТО – Украина по ситуации с "зерновым коридором"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Украины Владимира Зеленского о кризисных консультациях. Совет возглавил заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ.

Союзники и Украина решительно осудили решение России выйти из сделки по черноморскому зерну и ее преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире, говорится в сообщении. Они также осудили недавние ракетные удары России по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в том числе удар Москвы беспилотником по украинскому зернохранилищу в придунайском портовом городе Рени близко к румынской границе.

Джоанэ отметил, что Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна.

"Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и уничтожает части мирового культурного наследия своими жестокими ударами. НАТО един. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками, мы будем продолжать защищать друг друга и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал он.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе. По его словам, страна-агрессор должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать самым уязвимым людям мира продовольственной нестабильностью. Также он отметил, что действия России создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО.

"Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории союзников от любой агрессии", – подчеркнул Столтенберг.

В сообщении отмечается, что НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников. С прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО значительно увеличил свое присутствие в регионе, в том числе с двумя новыми многонациональными боевыми группами в Болгарии и Румынии, напомнили в Альянсе.

Это было первое заседание совета Украина – НАТО после основания этого формата на Вильнюсском саммите в июле. К послам стран НАТО и приглашенной Швеции в формате видеоконференции присоединились вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил бригадный генерал Алексей Громов.

Столтенберг прокомментировал прошедшее заседание в Twitter.

"Важное заседание совета НАТО – Украина. Мы осуждаем выход России из "зерновой сделки", ее циничное превращение голода в оружие и ее опасные действия в Черном море. Союзники продолжают поддерживать Украину и усиливать бдительность в регионе", – написал он.