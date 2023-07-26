"Мы готовы защищать каждый дюйм территории союзников". В Брюсселе прошло заседание совета НАТО – Украина по ситуации с "зерновым коридором"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Украины Владимира Зеленского о кризисных консультациях. Совет возглавил заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ.
Союзники и Украина решительно осудили решение России выйти из сделки по черноморскому зерну и ее преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире, говорится в сообщении. Они также осудили недавние ракетные удары России по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в том числе удар Москвы беспилотником по украинскому зернохранилищу в придунайском портовом городе Рени близко к румынской границе.
Джоанэ отметил, что Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна.
"Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и уничтожает части мирового культурного наследия своими жестокими ударами. НАТО един. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками, мы будем продолжать защищать друг друга и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал он.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе. По его словам, страна-агрессор должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать самым уязвимым людям мира продовольственной нестабильностью. Также он отметил, что действия России создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО.
"Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории союзников от любой агрессии", – подчеркнул Столтенберг.
В сообщении отмечается, что НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников. С прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО значительно увеличил свое присутствие в регионе, в том числе с двумя новыми многонациональными боевыми группами в Болгарии и Румынии, напомнили в Альянсе.
Это было первое заседание совета Украина – НАТО после основания этого формата на Вильнюсском саммите в июле. К послам стран НАТО и приглашенной Швеции в формате видеоконференции присоединились вице-премьер-министр – министр по делам общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил бригадный генерал Алексей Громов.
Столтенберг прокомментировал прошедшее заседание в Twitter.
"Важное заседание совета НАТО – Украина. Мы осуждаем выход России из "зерновой сделки", ее циничное превращение голода в оружие и ее опасные действия в Черном море. Союзники продолжают поддерживать Украину и усиливать бдительность в регионе", – написал он.
Important meeting of the #NATO-#Ukraine Council. We condemn Russia's withdrawal from the grain deal, its cynical weaponisation of hunger, and its dangerous actions in the Black Sea. #NATO is united — Allies continue to step up for Ukraine, and increase vigilance in the region.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 26, 2023
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и четыре дня подряд обстреливает инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".