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Путин пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца"

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Путин обещает не только безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, но и бесплатно доставить его
Путин обещает не только безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, но и бесплатно доставить его
Фото: EPA

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин на проходящем в Санкт-Петербурге (РФ) саммите "Россия – Африка" заявил, что его страна в ближайшее время будет готова бесплатно поставить зерно нескольким африканским странам. Об этом 27 июля сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Путин объявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25–50 тыс. т зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", – утверждает глава Кремля.

Путин в очередной раз обвинил Запад в "создании препятствий для поставок зерна", заявил, что якобы в рамках "зернового соглашения" большинство зерна ушло в страны с высоким доходом, и пожаловался, что условия РФ по "зерновому соглашению" не были выполнены. Россию он назвал "солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, Сомали, Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, страна-агрессор, российская агрессия, зерно, зерновой коридор
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