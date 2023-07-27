Путин пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца"

Путин обещает не только безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, но и бесплатно доставить его Фото: EPA

Путин объявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25–50 тыс. т зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", – утверждает глава Кремля.

Путин в очередной раз обвинил Запад в "создании препятствий для поставок зерна", заявил, что якобы в рамках "зернового соглашения" большинство зерна ушло в страны с высоким доходом, и пожаловался, что условия РФ по "зерновому соглашению" не были выполнены. Россию он назвал "солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции".