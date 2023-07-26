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Большинство лидеров стран Африки отказались от участия в саммите с Путиным – СМИ

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Только 17 стран Африки на саммите с Путиным будут представлены главами государств
Только 17 стран Африки на саммите с Путиным будут представлены главами государств
Фото: EPA

Свое участие в саммите Россия – Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, подтвердили 49 стран Африки, из них 17 будут представлены на уровне глав государств. Об этом рассказал журналистам 25 июля помощник президента страны-агрессора России Юрий Ушаков, сообщает РБК.

По его словам, 27 стран будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 – заместителями глав правительств и министрами, пять – послами.

По словам Ушакова, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин лично планирует встретиться с каждым из лидеров африканских государств. У него запланированы переговоры с президентами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил пропагандистскому агентству РИА Новости, что приглашения были направлены главам всех африканских государств. По его словам, в Москве "с пониманием" относятся в тем, кто решил не ехать.

"Мы не будем в претензии, потому что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", – сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что количество участников саммита сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, пишет пропагандистское агентство ТАСС. Он также считает, что определенную роль в этом сыграло и "давление Запада". Песков заявил о якобы "наглом вмешательстве" США, Франции и других государств через их диппредставительства в Африке.

Издание The Moscow Times отмечает, что обставленный с помпой саммит Россия – Африка, который призван продемонстрировать новые дипломатические связи России и, по заявлениям Кремля, "важен, как никогда", пройдет в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских государств.

Уровень поддержки России и лично Путина в Африке также невысок, сообщил изданию Джозеф Сигл, директор программы исследований и стратегических коммуникаций в Africa Center for Strategic Studies. По его словам, недавние опросы показывают, что Россия редко получает положительную оценку у более чем трети африканцев. Россия популярна главным образом среди элит, которые извлекают выгоду от российского присутствия, но основная часть граждан Африки скептически относится к Путину и России, говорится в публикации.

Контекст:

Это будет второй саммит Россия – Африка. Первый саммит состоялся 23–24 октября 2019 года в Сочи. Тогда в нем приняли участие представители 54 стран Африки, из них 45 были главами государств, говорится на сайте саммита.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, саммит
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