Шойгу приехал в КНДР. Он встретился с министром обороны Северной Кореи и заявил, что "с первых минут ощутил заботу и внимание"

Накануне в аэропорту столицы Северной Кореи Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации, сообщает местное агентство ЦТАК. Во время встречи "царила теплая атмосфера приветствия", отмечает агентство. Женщина-военнослужащий Северной Кореи подарила министру обороны РФ цветы, а затем Шойгу, сопровождаемый "горячим приветствием военнослужащих [Корейской народной армии], направился на место ночлега", пишет агентство.

Днем 26 июля Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Пресс-служба минобороны страны-агрессора РФ опубликовала видео этой встречи.

Шойгу во время переговоров заявил, что "с первых минут ощутил заботу и внимание". Он добавил, что хочет "не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, ее культуре, традициях и достопримечательностях".

Министр обороны России прибыл в КНДР в 70-ю годовщину так называемого "Дня победы" в Корейской войне, которую Пхеньян называет "Отечественной освободительной войной". Ожидается, что сегодня в Северной Корее пройдет праздничный парад, где будет продемонстрировано "новое вооружение", пишет Reuters. Как отмечает агентство, кроме Шойгу, на нем может присутствовать также член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.

BBC сообщает, что этот визит в КНДР первый в своем роде после начала пандемии COVID-19 и введения в стране карантинных ограничений. Как отмечает СМИ, Северная Корея в начале 2020 года закрылась от всех торговых и дипломатических связей, даже с Россией и Китаем, ее основными экономическими и политическими партнерами.