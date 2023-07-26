Шойгу приехал в КНДР. Он встретился с министром обороны Северной Кореи и заявил, что "с первых минут ощутил заботу и внимание"

Накануне в аэропорту столицы Северной Кореи Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации, сообщает местное агентство ЦТАК. Во время встречи "царила теплая атмосфера приветствия", отмечает агентство. Женщина-военнослужащий Северной Кореи подарила министру обороны РФ цветы, а затем Шойгу, сопровождаемый "горячим приветствием военнослужащих [Корейской народной армии], направился на место ночлега", пишет агентство.
Днем 26 июля Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Пресс-служба минобороны страны-агрессора РФ опубликовала видео этой встречи.
Шойгу во время переговоров заявил, что "с первых минут ощутил заботу и внимание". Он добавил, что хочет "не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, ее культуре, традициях и достопримечательностях".
Министр обороны России прибыл в КНДР в 70-ю годовщину так называемого "Дня победы" в Корейской войне, которую Пхеньян называет "Отечественной освободительной войной". Ожидается, что сегодня в Северной Корее пройдет праздничный парад, где будет продемонстрировано "новое вооружение", пишет Reuters. Как отмечает агентство, кроме Шойгу, на нем может присутствовать также член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.
BBC сообщает, что этот визит в КНДР первый в своем роде после начала пандемии COVID-19 и введения в стране карантинных ограничений. Как отмечает СМИ, Северная Корея в начале 2020 года закрылась от всех торговых и дипломатических связей, даже с Россией и Китаем, ее основными экономическими и политическими партнерами.
С ноября 2022 года сообщалось, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ. КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов".
30 марта на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия хочет закупить боеприпасы у КНДР в обмен на продовольствие. Кирби выразил беспокойство, что Северная Корея будет поддерживать войну России против Украины.
Также 30 марта США объявил о введении санкций против гражданина Словакии, который координировал поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи. По данным OFAC, с конца 2022 года до начала 2023 года гражданин Словакии Ашот Мкртичев взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.