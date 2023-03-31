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США ввели санкции против гражданина Словакии, который координировал поставки оружия в РФ из КНДР

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Под санкции минфина США попал гражданин Словакии Ашот Мкртичев
Под санкции минфина США попал гражданин Словакии Ашот Мкртичев
Фото: depositphotos.com

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) минфина США объявил о введении санкций против гражданина Словакии, который координировал поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи. Об этом 30 марта сообщил минфин США.

Под санкции попал гражданин Словакии Ашот Мкртичев за его попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружения и связанные с ними материалы.

По данным OFAC, с конца 2022 года до начала 2023 года Мкртичев взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.

"На переговорах Мкртичева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая финансовые платежи и бартерные сделки. Готовность России получить военную технику из КНДР он подтвердил высокопоставленным российским чиновникам", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным минфина США, Мкртичев сотрудничал с неназванным российским чиновником, ища коммерческие самолеты, пригодные для поставки в Северную Корею определенных товаров.

"Схемы вроде сделки по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что [президент РФ Владимир] Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Ограничения, наложенные на Мкртичева за такие действия, предусматривают заморозку всех его активов в США. Также под санкции могут попасть те, кто будет заключать сделки в Мкртичевым или оказывать ему значительные финансовые услуги.

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, в Белом доме заявили в ноябре 2022 года. По данным СМИ, в поставках были также "пехотное оружие и ракеты". 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ.

КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов". 

30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что в Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, КНДР, санкции, Словакия, Северная Корея, самолет, вооружение, боеприпасы, Пхеньян, ограничения, Джанет Йеллен, сделка, минфин США, продажа
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