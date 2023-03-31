США ввели санкции против гражданина Словакии, который координировал поставки оружия в РФ из КНДР

Под санкции попал гражданин Словакии Ашот Мкртичев за его попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружения и связанные с ними материалы.

По данным OFAC, с конца 2022 года до начала 2023 года Мкртичев взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.

"На переговорах Мкртичева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая финансовые платежи и бартерные сделки. Готовность России получить военную технику из КНДР он подтвердил высокопоставленным российским чиновникам", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным минфина США, Мкртичев сотрудничал с неназванным российским чиновником, ища коммерческие самолеты, пригодные для поставки в Северную Корею определенных товаров.

"Схемы вроде сделки по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что [президент РФ Владимир] Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Ограничения, наложенные на Мкртичева за такие действия, предусматривают заморозку всех его активов в США. Также под санкции могут попасть те, кто будет заключать сделки в Мкртичевым или оказывать ему значительные финансовые услуги.