США ввели санкции против гражданина Словакии, который координировал поставки оружия в РФ из КНДР

Под санкции попал гражданин Словакии Ашот Мкртичев за его попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружения и связанные с ними материалы.
По данным OFAC, с конца 2022 года до начала 2023 года Мкртичев взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.
"На переговорах Мкртичева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая финансовые платежи и бартерные сделки. Готовность России получить военную технику из КНДР он подтвердил высокопоставленным российским чиновникам", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным минфина США, Мкртичев сотрудничал с неназванным российским чиновником, ища коммерческие самолеты, пригодные для поставки в Северную Корею определенных товаров.
"Схемы вроде сделки по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что [президент РФ Владимир] Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Ограничения, наложенные на Мкртичева за такие действия, предусматривают заморозку всех его активов в США. Также под санкции могут попасть те, кто будет заключать сделки в Мкртичевым или оказывать ему значительные финансовые услуги.
О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, в Белом доме заявили в ноябре 2022 года. По данным СМИ, в поставках были также "пехотное оружие и ракеты". 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ.
КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов".
30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что в Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР.