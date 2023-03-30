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Россия хочет закупить боеприпасы у КНДР в обмен на продовольствие – Кирби

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Кирби высказал опасение по поводу возможных закупок боеприпасов Россией у Северной Кореи
Кирби высказал опасение по поводу возможных закупок боеприпасов Россией у Северной Кореи
Фото: EPA

Россия стремится приобрести больше боеприпасов у Северной Кореи, чтобы поддержать развязанную ею войну в Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 30 марта, пишет Politico.

По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, отправит в Пхеньян продовольствие в обмен на боеприпасы.

Кирби выразил беспокойство, что Северная Корея будет поддерживать войну России против Украины.

Он отметил, что Россия обращается к другим странам, таким как Иран, так как продолжает расходовать технику и боеприпасы на поле боя, истощая свои запасы.

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, в Белом доме заявили в ноябре 2022 года. По данным СМИ, в поставках были также "пехотное оружие и ракеты". 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ.

КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов". 

30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что в Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: КНДР, Северная Корея, вооружение, боеприпасы, война России против Украины, Джон Кирби
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