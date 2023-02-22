Яценюк: Россияне могут пробовать скупать вооружение, которое они продали в Африку, чтобы воевать против Украины

Яценюк отметил, что у Украины аналогичные проблемы с техникой, но они решаются благодаря союзникам Фото: yatsenyuk.org.ua

Он напомнил, что на все страны – члены НАТО в Европейском союзе – 2 тыс. танков, а одна Россия за год уже потеряла, по разным оценкам, примерно столько же или больше.

"Таким образом, они начали снимать с резервов старую технику… Наверное, там один из трех танков ездит. У них есть проблема с техникой", – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что у Украины аналогичные проблемы, но они решаются в первую очередь благодаря союзникам. По оценке политика, страны-партнеры уже начали переводить свою промышленность в военный режим.

"Наши союзники это осознали. Было бы лучше, если бы это осознание пришло раньше. Но лучше поздно, чем никогда", – сказал он.

У россиян, отметил Яценюк, в этом вопросе "не так много опций".

"Первая – продолжать мобилизацию. Вторая – вытаскивать все со своих складов и делать так, чтобы оно ездило и стреляло. А там еще до черта осталось с советских времен. Третья опция – получать поддержку и помощь вооружением из Северной Кореи и Ирана, а это уже подтвержденные факты. Четвертая опция – пробовать скупать то, что они попродавали, например, в страны Африки. Пятая опция – это [использовать] Беларусь, которая уже отдала часть своего военного потенциала, и максимально задействовать ее в поддержке российской интервенции в Украине", – перечислил Яценюк.

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