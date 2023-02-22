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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россияне могут пробовать скупать вооружение, которое они продали в Африку, чтобы воевать против Украины

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Яценюк отметил, что у Украины аналогичные проблемы с техникой, но они решаются благодаря союзникам
Яценюк отметил, что у Украины аналогичные проблемы с техникой, но они решаются благодаря союзникам
Фото: yatsenyuk.org.ua

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил варианты пополнения запасов военной техники, которые сейчас есть у россиян.

Он напомнил, что на все страны – члены НАТО в Европейском союзе – 2 тыс. танков, а одна Россия за год уже потеряла, по разным оценкам, примерно столько же или больше. 

"Таким образом, они начали снимать с резервов старую технику… Наверное, там один из трех танков ездит. У них есть проблема с техникой", – подчеркнул Яценюк. 

Он отметил, что у Украины аналогичные проблемы, но они решаются в первую очередь благодаря союзникам. По оценке политика, страны-партнеры уже начали переводить свою промышленность в военный режим. 

"Наши союзники это осознали. Было бы лучше, если бы это осознание пришло раньше. Но лучше поздно, чем никогда", – сказал он.

У россиян, отметил Яценюк, в этом вопросе "не так много опций".

"Первая – продолжать мобилизацию. Вторая – вытаскивать все со своих складов и делать так, чтобы оно ездило и стреляло. А там еще до черта осталось с советских времен. Третья опция – получать поддержку и помощь вооружением из Северной Кореи и Ирана, а это уже подтвержденные факты. Четвертая опция – пробовать скупать то, что они попродавали, например, в страны Африки. Пятая опция – это [использовать] Беларусь, которая уже отдала часть своего военного потенциала, и максимально задействовать ее в поддержке российской интервенции в Украине", – перечислил Яценюк. 

ВИДЕО
Відео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 февраля 2023 года, составили около 145 тыс. военных, 3334 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

По данным Международного института стратегических исследований, Россия потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80, из-за чего российские силы вынуждены полагаться на более старую технику, отмечалось в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 15 февраля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, Иран, Беларусь, КНДР, Африка, Северная Корея, танки, военная техника, война России против Украины, потери армии России
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