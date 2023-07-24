КНДР снова запустила две баллистические ракеты

Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море Фото: EPA

Южнокорейские военные обнаружили две баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей из районов вблизи Пхеньяна в сторону Восточного моря в 23.55 24 июля и в полночь 25-го по местному времени (17.55 и 18.00 24 июля по Киеву).

Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море. По данным JCS, военные все еще анализируют последний запуск ракет, чтобы определить их точный тип.