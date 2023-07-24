КНДР снова запустила две баллистические ракеты

Южнокорейские военные обнаружили две баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей из районов вблизи Пхеньяна в сторону Восточного моря в 23.55 24 июля и в полночь 25-го по местному времени (17.55 и 18.00 24 июля по Киеву).
Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море. По данным JCS, военные все еще анализируют последний запуск ракет, чтобы определить их точный тип.
Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты. Так, 13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.
19 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет.
В 2022 году КНДР также запускала ракеты. Например, 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.