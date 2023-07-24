ГОРДОН
 
 
МИР

КНДР снова запустила две баллистические ракеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море
Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море
Фото: EPA

Северная Корея вечером 24 июля запустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря. Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS), который цитирует Yonhap.

Южнокорейские военные обнаружили две баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей из районов вблизи Пхеньяна в сторону Восточного моря в 23.55 24 июля и в полночь 25-го по местному времени (17.55 и 18.00 24 июля по Киеву).

Обе ракеты пролетели около 400 км, прежде чем упали в море. По данным JCS, военные все еще анализируют последний запуск ракет, чтобы определить их точный тип.

Контекст:

Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты. Так, 13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.

19 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет.

В 2022 году КНДР также запускала ракеты. Например, 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Северная Корея, Пхеньян, ракеты, учения, ракета, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
Галина ГРИШИНА
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Галина ГРИШИНА
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (223957)
2
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (125993)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (118511)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (71479)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (58501)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (34875)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (32634)
8
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27739)
 
 
 
 