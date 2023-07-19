Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

По предварительным данным, ракеты летели над Японским морем и упали за пределами экономической зоны Японии.

Минобороны Японии уточнило, что КНДР запускала ракеты со своего западного побережья в восточном направлении, обе они летели на максимальной высоте 50 км.

Первая запущенная сегодня баллистическая ракета пролетела около 550 км, вторая – около 600 км.

В минобороны Японии предполагают, что одна из ракет "летела по неправильной траектории", анализ еще продолжается.

"Ряд действий Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности [ООН] и представляют собой серьезную проблему общественной безопасности", – говорится в сообщении.

Япония уже выразила КНДР решительный протест.