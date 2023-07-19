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Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

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Предыдущий раз КНДР запускала баллистическую ракету 12 июля
Предыдущий раз КНДР запускала баллистическую ракету 12 июля
Фото: ЕРА

В ночь на 19 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет, сообщает NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

По предварительным данным, ракеты летели над Японским морем и упали за пределами экономической зоны Японии.

Минобороны Японии уточнило, что КНДР запускала ракеты со своего западного побережья в восточном направлении, обе они летели на максимальной высоте 50 км.

Первая запущенная сегодня баллистическая ракета пролетела около 550 км, вторая – около 600 км.

В минобороны Японии предполагают, что одна из ракет "летела по неправильной траектории", анализ еще продолжается.

"Ряд действий Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности [ООН] и представляют собой серьезную проблему общественной безопасности", – говорится в сообщении.

Япония уже выразила КНДР решительный протест.

Контекст:

Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты.

Так, 13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.

В 2022 году КНДР также запускала ракеты.

4 октября Северная Корея  запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: КНДР, Япония, Северная Корея, ракеты, баллистическая ракета
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