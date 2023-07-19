Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

По предварительным данным, ракеты летели над Японским морем и упали за пределами экономической зоны Японии.
Минобороны Японии уточнило, что КНДР запускала ракеты со своего западного побережья в восточном направлении, обе они летели на максимальной высоте 50 км.
Первая запущенная сегодня баллистическая ракета пролетела около 550 км, вторая – около 600 км.
В минобороны Японии предполагают, что одна из ракет "летела по неправильной траектории", анализ еще продолжается.
"Ряд действий Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности [ООН] и представляют собой серьезную проблему общественной безопасности", – говорится в сообщении.
Япония уже выразила КНДР решительный протест.
Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты.
Так, 13 июля северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что днем 12 июля КНДР осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы на восточной окраине Пхеньяна.
В 2022 году КНДР также запускала ракеты.
4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.