КНДР подтвердила второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Аналитики говорят, что Ким Чен Ын запустил ее из своей усадьбы

Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетела расстояние в 1001,2 км за 4491 секунду Фото: kcna.kp

Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на "подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР нового типа".

ЦТАК отмечает, что испытания выполнила 2-я рота Красного знамени Главного управления армии КНДР, а приказ о запуске отдал генерал Ким Чен Сик.

Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетела расстояние в 1001,2 км за 4491 секунду (примерно 1 час 15 минут), после чего упала в открытых водах Восточно-Корейского моря.

Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы Jindallae Guesthouse на восточной окраине Пхеньяна. Журналисты также считают, что стартовую площадку на территории парка рядом с прудами и деревьями специально построили к этому запуску.

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Видео: NK News / YouTube