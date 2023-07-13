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КНДР подтвердила второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Аналитики говорят, что Ким Чен Ын запустил ее из своей усадьбы

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Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетела расстояние в 1001,2 км за 4491 секунду
Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетела расстояние в 1001,2 км за 4491 секунду
Фото: kcna.kp

Северная Корея 13 июля подтвердила, что днем 12 июля осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Об этом говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, запуском ракеты лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на "подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР нового типа".

ЦТАК отмечает, что испытания выполнила 2-я рота Красного знамени Главного управления армии КНДР, а приказ о запуске отдал генерал Ким Чен Сик.

Ракета поднялась на максимальную высоту 6648,4 км, пролетела расстояние в 1001,2 км за 4491 секунду (примерно 1 час 15 минут), после чего упала в открытых водах Восточно-Корейского моря.

Аналитики NK News предполагают, что Ким Чен Ын руководил запуском из частной семейной усадьбы Jindallae Guesthouse на восточной окраине Пхеньяна. Журналисты также считают, что стартовую площадку на территории парка рядом с прудами и деревьями специально построили к этому запуску.

ВИДЕО
Видео: NK News / YouTube
Контекст:

Hwasong-18 – северокорейская трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе. Это первая твердотопливная МБР, разработанная Северной Кореей, и впервые была представлена на параде 8 февраля 2023 года в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии.

Первый раз Hwasong-18 КНДР испытала 13 апреля, сообщало ЦТАК.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, ракеты, ракета, баллистическая ракета, запуск
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