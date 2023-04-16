Катер КНДР нарушил морскую границу, южнокорейские военные сделали 10 предупредительных выстрелов – СМИ

Военные Южной Кореи отмечают, что катер КНДР "не реагировал на предупредительные передачи и попытки связи", вследствие чего южнокорейский патрульный катер класса Chamsuri сделал 10 предупредительных выстрелов из пушки и "заставил северокорейский катер отступить".
Источник агентства рассказал, что нарушение границы произошло в ходе преследования северокорейским катером китайского рыболовного судна.
По данным JCS, в ходе морских действий "произошел контакт" между южнокорейским катером и китайской лодкой, в результате чего некоторые из южнокорейских моряков получили легкие травмы.
Yonhap подчеркивает, что морская граница между двумя Кореями "плохо обозначена" и ее в КНДР не признают, требуя ее проведения южнее.
Инцидент в Желтом море связывают с тем, что Северная Корея с 7 апреля не отвечает на ежедневные телефонные звонки из Южной Кореи.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.
26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.
9 марта 2023 года КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.