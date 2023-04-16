Катер КНДР нарушил морскую границу, южнокорейские военные сделали 10 предупредительных выстрелов – СМИ

Военные Южной Кореи отмечают, что катер КНДР "не реагировал на предупредительные передачи и попытки связи", вследствие чего южнокорейский патрульный катер класса Chamsuri сделал 10 предупредительных выстрелов из пушки и "заставил северокорейский катер отступить".

Источник агентства рассказал, что нарушение границы произошло в ходе преследования северокорейским катером китайского рыболовного судна.

По данным JCS, в ходе морских действий "произошел контакт" между южнокорейским катером и китайской лодкой, в результате чего некоторые из южнокорейских моряков получили легкие травмы.

Yonhap подчеркивает, что морская граница между двумя Кореями "плохо обозначена" и ее в КНДР не признают, требуя ее проведения южнее.

Инцидент в Желтом море связывают с тем, что Северная Корея с 7 апреля не отвечает на ежедневные телефонные звонки из Южной Кореи.