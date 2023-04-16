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Катер КНДР нарушил морскую границу, южнокорейские военные сделали 10 предупредительных выстрелов – СМИ

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Предупредительные выстрелы делал катер класса Chamsuri, пишет Yonhap
Предупредительные выстрелы делал катер класса Chamsuri, пишет Yonhap
Фото: ЕРА (архив)

16 апреля в Желтом море южнокорейские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь в связи с нарушением морской границы Южной Кореи патрульным катером из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Военные Южной Кореи отмечают, что катер КНДР "не реагировал на предупредительные передачи и попытки связи", вследствие чего южнокорейский патрульный катер класса Chamsuri сделал 10 предупредительных выстрелов из пушки и "заставил северокорейский катер отступить".

Источник агентства рассказал, что нарушение границы произошло в ходе преследования северокорейским катером китайского рыболовного судна.

По данным JCS, в ходе морских действий "произошел контакт" между южнокорейским катером и китайской лодкой, в результате чего некоторые из южнокорейских моряков получили легкие травмы.

Yonhap подчеркивает, что морская граница между двумя Кореями "плохо обозначена" и ее в КНДР не признают, требуя ее проведения южнее.

Инцидент в Желтом море связывают с тем, что Северная Корея с 7 апреля не отвечает на ежедневные телефонные звонки из Южной Кореи.

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.

9 марта 2023 года КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, КНДР, Северная Корея, Южная Корея, стрельба, граница, катер, моряки, море
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