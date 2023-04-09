КНДР перестала отвечать на ежедневные звонки Южной Кореи

Обычно страны совершают звонок два раза в день – утром и во второй половине дня – через горячие линии военных и связи, созданные через границу. Начиная с дня пятницы, КНДР не отвечает на звонки.
В воскресенье Южная Корея позвонила на горячую линию Севера в 9 утра, но, по словам представителей министерства обороны, он снова остался без ответа. Обычно звонки через горячую линию связи в выходные дни не осуществляются.
Приостановка происходит на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после недавних испытаний оружия Северной Кореей в знак протеста против совместных военных учений между Южной Кореей и США, отмечает агентство.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.
26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.
9 марта 2023 года КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.