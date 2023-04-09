КНДР перестала отвечать на ежедневные звонки Южной Кореи

Обычно страны совершают звонок два раза в день – утром и во второй половине дня – через горячие линии военных и связи, созданные через границу. Начиная с дня пятницы, КНДР не отвечает на звонки.

В воскресенье Южная Корея позвонила на горячую линию Севера в 9 утра, но, по словам представителей министерства обороны, он снова остался без ответа. Обычно звонки через горячую линию связи в выходные дни не осуществляются.

Приостановка происходит на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после недавних испытаний оружия Северной Кореей в знак протеста против совместных военных учений между Южной Кореей и США, отмечает агентство.