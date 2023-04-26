США продолжают следить за сотрудничеством РФ с КНДР, особенно в плане поставок летальной помощи – Госдеп

Он напомнил, что ранее США открыто говорили о предоставлении Северной Кореей боеприпасов России.

"Поэтому мы будем продолжать уделять этому пристальное внимание, особенно предоставлению Северной Кореей летальной помощи", – сказал спикер.

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, в Белом доме заявили в ноябре 2022 года. По данным СМИ, в поставках были также "пехотное оружие и ракеты". 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ.

КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов".

30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что в Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР.