В КНДР заявили, что испытали ядерный подводный беспилотник

В сообщении говорится, что оборонное научно-исследовательское учреждение проводило испытания ядерного радиоуправляемого аппарата для подводной атаки "Хэил-2" с 4-го по 7 апреля.

Отмечается, что 4 апреля аппарат провел под водой 71 час и шесть минут, проплыв по овальной и 8-образной траектории протяженностью 1 тыс. км. 7 апреля аппарат прибыл к заданному морскому району, где его испытательная боеголовка взорвалась под водой.

"В результате испытания в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность к нанесению смертельного удара", – говорится в сообщении.

В КНДР отметили, что система необходима "для сдерживания наращивающихся всяких военных действий противника" и защиты страны.