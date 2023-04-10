В КНДР заявили, что испытали ядерный подводный беспилотник

В сообщении говорится, что оборонное научно-исследовательское учреждение проводило испытания ядерного радиоуправляемого аппарата для подводной атаки "Хэил-2" с 4-го по 7 апреля.
Отмечается, что 4 апреля аппарат провел под водой 71 час и шесть минут, проплыв по овальной и 8-образной траектории протяженностью 1 тыс. км. 7 апреля аппарат прибыл к заданному морскому району, где его испытательная боеголовка взорвалась под водой.
"В результате испытания в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность к нанесению смертельного удара", – говорится в сообщении.
В КНДР отметили, что система необходима "для сдерживания наращивающихся всяких военных действий противника" и защиты страны.
В последние полгода обострились отношения между Северной и Южной Кореей. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.
26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея отправила свои дроны в воздушное пространство КНДР.
9 марта 2023 года КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.
28 марта КНДР заявила, что провела испытания ядерного подводного дрона и баллистической ракеты с имитацией ядерного заряда.