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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться – Госдеп США

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Иран поставляет России дроны-камикадзе
Иран поставляет России дроны-камикадзе
Фото: depositphotos.com

Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 25 июля, текстовую версию обнародовала пресс-служба Госдепа.

По словам Патела, Иран остается "главным военным покровителем" России.

"Вы слышали, как мы говорили об этом ранее в этом году, что Россия получила сотни ударных БПЛА, а также оборудование, связанное с производством БПЛА, из Ирана. Россия использует иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население, и это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", – сказал он.

Контекст:

В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.

25 июля представители американской разведки рассказали журналистам, что Россия с помощью Ирана строит в стране предприятие по производству беспилотников, которое после завершения строительства может оказать существенное влияние на ход военных действий в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, Госдепартамент США, война России против Украины, дрон-камикадзе, Ведант Пател
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