Решение поставить РФ дроны спровоцировало внутренние разногласия на самом высоком уровне в Иране – глава МІ6

Об этом 19 июля заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур на публичном выступлении, организованном Politico в Праге (Чехия). Текст его вступительной речи опубликовала пресс-служба британского правительства.

"Так и должно быть, потому что это решение было бессовестным. Иран зарабатывает деньги, продавая оружие России, чтобы она могла убивать украинских солдат и мирных жителей. Россия, в свою очередь, ищет деньги, развозя своих наемников по Африке", – сказал он.

Мур подчеркнул, что Иран низвел себя до пособников агрессора.

"Иран [таким образом] решил заработать деньги и, предположительно, некоторые военные ноу-хау в обмен на поддержку россиян", – добавил Мур.