Решение поставить РФ дроны спровоцировало внутренние разногласия на самом высоком уровне в Иране – глава МІ6

Об этом 19 июля заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур на публичном выступлении, организованном Politico в Праге (Чехия). Текст его вступительной речи опубликовала пресс-служба британского правительства.
"Так и должно быть, потому что это решение было бессовестным. Иран зарабатывает деньги, продавая оружие России, чтобы она могла убивать украинских солдат и мирных жителей. Россия, в свою очередь, ищет деньги, развозя своих наемников по Африке", – сказал он.
Мур подчеркнул, что Иран низвел себя до пособников агрессора.
"Иран [таким образом] решил заработать деньги и, предположительно, некоторые военные ноу-хау в обмен на поддержку россиян", – добавил Мур.
В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла?" – спросил Зеленский.