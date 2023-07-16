Иран вернул на улицы патруль полиции морали для контроля за ношением хиджаба женщинами

Полицейские отряды будут патрулировать улицы пешком и на фургонах по всей стране, начиная с 16 июля, "чтобы принять меры против тех, кто продолжает игнорировать последствия отклонения от норм в одежде".
Bloomberg напомнил, что фургоны полиции нравов убрали с улиц после массовых протестов из-за смерти Махсы Амини. Но власти продолжали преследование женщин, отказывающихся носить хиджаб.
Например, в апреле начальник иранской полиции заявил, что у женщин будут конфисковывать машины и они могут предстать перед судом, если камеры наблюдения заметят, что в своих автомобилях они не носят головные уборы.
22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября 2022 года приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
Однако согласно показаниям свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали: "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".