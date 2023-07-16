Иран вернул на улицы патруль полиции морали для контроля за ношением хиджаба женщинами

Полицейские отряды будут патрулировать улицы с 16 июля, наблюдая за соблюдением закона о ношении хиджаба Фото: EPA

Полицейские отряды будут патрулировать улицы пешком и на фургонах по всей стране, начиная с 16 июля, "чтобы принять меры против тех, кто продолжает игнорировать последствия отклонения от норм в одежде".

Bloomberg напомнил, что фургоны полиции нравов убрали с улиц после массовых протестов из-за смерти Махсы Амини. Но власти продолжали преследование женщин, отказывающихся носить хиджаб.

Например, в апреле начальник иранской полиции заявил, что у женщин будут конфисковывать машины и они могут предстать перед судом, если камеры наблюдения заметят, что в своих автомобилях они не носят головные уборы.