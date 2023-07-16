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Иран вернул на улицы патруль полиции морали для контроля за ношением хиджаба женщинами

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Полицейские отряды будут патрулировать улицы с 16 июля, наблюдая за соблюдением закона о ношении хиджаба
Полицейские отряды будут патрулировать улицы с 16 июля, наблюдая за соблюдением закона о ношении хиджаба
Фото: EPA

Власти Ирана заявили, что официально восстановили работу полиции морали, которая будет следить за тем, чтобы женщины на улицах носили хиджаб. Об этом 16 июля сообщил Bloomberg.

Полицейские отряды будут патрулировать улицы пешком и на фургонах по всей стране, начиная с 16 июля, "чтобы принять меры против тех, кто продолжает игнорировать последствия отклонения от норм в одежде".

Bloomberg напомнил, что фургоны полиции нравов убрали с улиц после массовых протестов из-за смерти Махсы Амини. Но власти продолжали преследование женщин, отказывающихся носить хиджаб.

Например, в апреле начальник иранской полиции заявил, что у женщин будут конфисковывать машины и они могут предстать перед судом, если камеры наблюдения заметят, что в своих автомобилях они не носят головные уборы.

Контекст:

22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября 2022 года приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

Однако согласно показаниям свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали: "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Иран, полиция, беспорядки, женщины, хиджаб, одежда
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