Иран поставил в Россию более 300 тыс. снарядов и 1 млн патронов за полгода – СМИ

О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно еще летом 2022 года Фото: ЕРА

Сообщается, что часть поставок осуществляются по Каспийскому морю. По данным источников, последняя партия иранского оружия для армии РФ была отправлена в начале марта на судне "Расул Гамзатов". Издание пишет, что тогда корабль якобы перевозил около 2 тыс. артиллерийских снарядов.

В статье говорится, что США были проинформированы о поставках и вместе с союзниками пытались сорвать российско-иранскую сделку. Однако, по словам официальных лиц США, главным каналом перевозки оружия и боеприпасов из Ирана были грузовые самолеты, что делало вмешательство, по словам источников, "практически невозможным".