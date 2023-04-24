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Иран поставил в Россию более 300 тыс. снарядов и 1 млн патронов за полгода – СМИ

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О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно еще летом 2022 года
О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно еще летом 2022 года
Фото: ЕРА

Иран с осени прошлого года передал России более 300 тыс. артиллерийских снарядов и около миллиона патронов. Об этом 24 апреля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных официальных лиц в странах Ближнего Востока.

Сообщается, что часть поставок осуществляются по Каспийскому морю. По данным источников, последняя партия иранского оружия для армии РФ была отправлена в начале марта на судне "Расул Гамзатов". Издание пишет, что тогда корабль якобы перевозил около 2 тыс. артиллерийских снарядов.

В статье говорится, что США были проинформированы о поставках и вместе с союзниками пытались сорвать российско-иранскую сделку. Однако, по словам официальных лиц США, главным каналом перевозки оружия и боеприпасов из Ирана были грузовые самолеты, что делало вмешательство, по словам источников, "практически невозможным".

Контекст:

О том, что Иран оказывает России помощь в войне против Украины, стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

8 марта Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю.

Теги: Россия, США, Иран, вооружение, боеприпасы, война России против Украины, The Wall Street Journal
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