Разведка США считает, что завод Shahed в России может значительно повлиять на войну

По их словам, строящийся в настоящее время завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, "на порядки большим", чем тот, который ей удалось приобрести у Ирана до сих пор.

Когда строительство объекта будет завершено (скорее всего, к началу следующего года), новые беспилотники могут оказать существенное влияние на ход войны, предупреждают аналитики.

В Разведывательном управлении США подчеркнули, что всего Иран пока что передал России более 400 беспилотников Shahed-131/136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.

При этом, как отметили аналитики, США имеют "неоспоримые доказательства" того, что Россия использует именно иранские дроны-камикадзе. В частности, детали БПЛА соответствуют тем, которые нашли у иранского беспилотника в Ираке.

В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.