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Разведка США считает, что завод Shahed в России может значительно повлиять на войну

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Ожидается, что российский завод по производству БПЛА достроят к началу 2024 года
Ожидается, что российский завод по производству БПЛА достроят к началу 2024 года
Фото: depositphotos.com

Россия с помощью Ирана строит в стране предприятие по производству беспилотников, которое после завершения строительства может оказать существенное влияние на ход военных действий в Украине. Об этом представители американской разведки сказали на брифинге для журналистов, отмечает CNN.

По их словам, строящийся в настоящее время завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, "на порядки большим", чем тот, который ей удалось приобрести у Ирана до сих пор.

Когда строительство объекта будет завершено (скорее всего, к началу следующего года), новые беспилотники могут оказать существенное влияние на ход войны, предупреждают аналитики.

В Разведывательном управлении США подчеркнули, что всего Иран пока что передал России более 400 беспилотников Shahed-131/136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.

При этом, как отметили аналитики, США имеют "неоспоримые доказательства" того, что Россия использует именно иранские дроны-камикадзе. В частности, детали БПЛА соответствуют тем, которые нашли у иранского беспилотника в Ираке.

В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.

Контекст:

В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, военные, строительство, беспилотники, страна-агрессор, война России против Украины
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