Разведка США считает, что завод Shahed в России может значительно повлиять на войну

По их словам, строящийся в настоящее время завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, "на порядки большим", чем тот, который ей удалось приобрести у Ирана до сих пор.
Когда строительство объекта будет завершено (скорее всего, к началу следующего года), новые беспилотники могут оказать существенное влияние на ход войны, предупреждают аналитики.
В Разведывательном управлении США подчеркнули, что всего Иран пока что передал России более 400 беспилотников Shahed-131/136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.
При этом, как отметили аналитики, США имеют "неоспоримые доказательства" того, что Россия использует именно иранские дроны-камикадзе. В частности, детали БПЛА соответствуют тем, которые нашли у иранского беспилотника в Ираке.
В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.
В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.