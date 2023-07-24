Россия существенно увеличила торговлю с Ираном – спутниковые снимки

На снимках видно скопление кораблей возле Волго-Каспийского канала в направлении Астрахани, которое фиксировали спутники в течение двух последних лет.

Так же, как увеличилось количество кораблей возле двух крупнейших иранских портов Анзали и Амирабад.

В то же время у берегов других стран Каспия аналогичных изменений не видно. В портах Азербайджана и Туркменистана судоходство не увеличилось. Незначительное увеличение можно зафиксировать лишь возле казахстанского порта Актау.

Контекст:

В октябре 2022 года МИД Украины обвинил Иран в том, что он помогает России оружием в войне против Украины. О том, что Иран оказывает РФ помощь, писали и СМИ. В частности, Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставляет России дроны. Иран поставил в РФ по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, а также многоцелевые беспилотники Mohajer-6. Их Россия массово применяла для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал народ Ирана не быть соучастником российского террора. "Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана – к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла?" – спросил Зеленский.