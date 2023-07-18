Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины и выступил за завершение войны путем диалога

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", – цитирует агентство иранского дипломата.

Заявление Абдоллахияна прозвучало на фоне недовольства иранских властей подписанным Москвой заявлением по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Документ упоминает три острова в Персидском заливе, которые Тегеран считает иранскими и "не приемлет повтороение этой практики со стороны Российской Федерации".

Al Arabiya отмечает, что речь идет о трех островах в Ормузском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты.