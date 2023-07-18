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ПОЛИТИКА

Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины и выступил за завершение войны путем диалога

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Глава МИД Ирана: Мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога
Глава МИД Ирана: Мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога
Фото: ЕРА

Иран выступает за территориальную целостность Украины, заявил 17 июля глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", – цитирует агентство иранского дипломата.

Заявление Абдоллахияна прозвучало на фоне недовольства иранских властей подписанным Москвой заявлением по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Документ упоминает три острова в Персидском заливе, которые Тегеран считает иранскими и "не приемлет повтороение этой практики со стороны Российской Федерации".

Al Arabiya отмечает, что речь идет о трех островах в Ормузском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты.

Контекст:

Иран оказывает России помощь в войне против Украины, об этом стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре страна-агрессор РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры. Она делает это до сих пор.

В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

За передачу России дронов-камикадзе ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС, ввели санкции против Ирана. Санкции ввела и Украина.

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

В мае 2023 года США заявили о новых признаках того, что Иран и Россия расширяют партнерство в оборонной сфере.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Иран, война, война России против Украины, остров, Хоссейн Амир Абдоллахиян
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