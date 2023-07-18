Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины и выступил за завершение войны путем диалога

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", – цитирует агентство иранского дипломата.
Заявление Абдоллахияна прозвучало на фоне недовольства иранских властей подписанным Москвой заявлением по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Документ упоминает три острова в Персидском заливе, которые Тегеран считает иранскими и "не приемлет повтороение этой практики со стороны Российской Федерации".
Al Arabiya отмечает, что речь идет о трех островах в Ормузском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты.
Иран оказывает России помощь в войне против Украины, об этом стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Тегеран поставил России сотни дронов-камикадзе. Вскоре страна-агрессор РФ начала массово применять иранские беспилотники для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры. Она делает это до сих пор.
В сентябре МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию.
За передачу России дронов-камикадзе ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС, ввели санкции против Ирана. Санкции ввела и Украина.
По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.
В мае 2023 года США заявили о новых признаках того, что Иран и Россия расширяют партнерство в оборонной сфере.