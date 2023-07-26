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РФ обвинила Чехию в русофобии. Прага призвала Россию "убираться прочь" из Украины

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В Чехии участились случаи "борьбы чешских властей с советскими мемориалами", заявили в МИД РФ
В Чехии участились случаи "борьбы чешских властей с советскими мемориалами", заявили в МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило, что у Чехии есть "хронические проблемы", среди которых, в частности, "русофобский курс". Об этом МИД РФ написало в Twitter 25 июля.

"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, в то же время ведя деструктивные внешнеполитические действия. Последние годы знаменуют продолжение "сползания" Праги на русофобский курс", – говорится в сообщении.

В более расширенном заявлении на сайте МИД РФ страна-агрессор отметила, что в Чехии участились случаи "борьбы чешских властей с советскими мемориалами". Также в ведомстве отметили примеры "толерантного отношения к проявлениям нацизма и нацистской тематике" со стороны чешских властей.

"Первая эмоциональная реакция на события в Украине вылилась в волну "индивидуальных санкций" против россиян в различных сферах общественной жизни. В ряде пражских кафе были замечены таблички о том, что россиян обслуживать не будут или будут обслуживать только в том случае, если они озвучат свое осуждение внешней политики и руководства России (в том числе в письменной форме) и принесут извинения за происходящее в Украине. Поступали сообщения об отказе россиянам в медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД страны-агрессора критикует состояние прав детей и женщин в Чехии, свободы слова в стране и судебную систему. Также сообщают, что в Чехии якобы зафиксировано распространение "расистских идей и предрассудков, преступлений на расовой почве". 

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало в Twitter. 

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы, не оккупируем соседей. Прочь из Украины", – говорится в сообщении. 


Контекст:

Чехия последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

Теги: Россия, Украина, МИД, Чехия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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