РФ обвинила Чехию в русофобии. Прага призвала Россию "убираться прочь" из Украины

"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, в то же время ведя деструктивные внешнеполитические действия. Последние годы знаменуют продолжение "сползания" Праги на русофобский курс", – говорится в сообщении.

#HumanRights in #CzechRepublic *



Czechia has chronic problems that the authorities of the country do not intend to solve, engaging instead in destructive foreign policy actions



The recent years mark a continued "slide" of Prague to a Russophobic coursehttps://t.co/dgLZjaLjUz pic.twitter.com/YmnC35DHNn — MFA Russia * (@mfa_russia) July 25, 2023

В более расширенном заявлении на сайте МИД РФ страна-агрессор отметила, что в Чехии участились случаи "борьбы чешских властей с советскими мемориалами". Также в ведомстве отметили примеры "толерантного отношения к проявлениям нацизма и нацистской тематике" со стороны чешских властей.

"Первая эмоциональная реакция на события в Украине вылилась в волну "индивидуальных санкций" против россиян в различных сферах общественной жизни. В ряде пражских кафе были замечены таблички о том, что россиян обслуживать не будут или будут обслуживать только в том случае, если они озвучат свое осуждение внешней политики и руководства России (в том числе в письменной форме) и принесут извинения за происходящее в Украине. Поступали сообщения об отказе россиянам в медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД страны-агрессора критикует состояние прав детей и женщин в Чехии, свободы слова в стране и судебную систему. Также сообщают, что в Чехии якобы зафиксировано распространение "расистских идей и предрассудков, преступлений на расовой почве".

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало в Twitter.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы, не оккупируем соседей. Прочь из Украины", – говорится в сообщении.

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0 — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) July 25, 2023



