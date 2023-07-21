В Чехии судили мужчину, который пробивал шины автомобилей с украинскими номерами

Его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. крон (около €4300), дрель конфисковали, говорится в материале.

Как отмечает СМИ, мужчине грозило лишение свободы до трех лет за "порчу чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам".

Полиция задержала пражанина еще в сентябре 2022 года, непосредственно после совершения очередного преступления. По данным полиции, с середины апреля до начала сентября прошлого года он с помощью дрели повредил 35 шин у двух десятков автомобилей с украинскими номерами, припаркованных в двух районах Праги.

Контекст:

По состоянию на июнь 2023 года из-за войны страны-агрессора РФ против Украины за рубежом находится около 8,177 млн украинцев. Об этом говорится в исследовании гражданской сети "Опора". Большая часть украинцев находится только в трех странах: Польше – 22%, Германии – 14,6% и США – 11%, говорится в исследовании. В Чехии убежище нашли 7,9% украинцев, в Италии – 5%, в Канаде – 4,9%, в Испании – 3,4% и в Израиле – 2,75%.

Как сообщали чешские СМИ со ссылкой на данные МВД страны на апрель, в Чехии проживают около 325 тыс. беженцев из Украины.