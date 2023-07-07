Около 20% украинцев находятся за границей из-за войны – исследование

А это около 20% населения Украины до 24 февраля 2022 года, отметили в организации.

Данные сеть получила от Министерства иностранных дел Украины в ответе на соответствующий запрос.

"На 21 июня 2023 года за границей находилось 8 млн 177 тыс. украинцев. В сравнении с данными на 1 февраля 2023 года, то есть за неполные пять месяцев, это количество выросло почти на 188 тыс. человек", – говорится в материале.

Инфографика: oporaua.org

Большая часть украинцев находится только в трех странах: Польше – 22%, Германии – 14,6% и США – 11%, говорится в исследовании. В Чехии убежище нашли 7,9% украинцев, Италии – 5%, Канаде – 4,9%, Испании – 3,4% и Израиле – 2,75%.

Почти 63% находящихся за рубежом украинцев – совершеннолетние, 22% – дети до 18 лет, отметили в организации "Опора".

В гражданской сети подчеркнули, что только один из 16 украинцев за границей состоит на консульском учете. По состоянию на 21 июня таких граждан было около 493 тыс.

"Опора" отметила, что важным источником информации для получения числа актуального количества жителей Украины являются данные мобильных операторов. Согласно Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКЭК), в июне 2023 года в Украине было 48,3 млн активных карт сети мобильной связи.

"Поскольку в отчете этой комиссии указано, что в среднем на 100 жителей Украины приходится 143 сим-карты, можно предположить, что в настоящее время на территории нашего государства проживает не более 33,8 млн граждан", – говорится в материале.