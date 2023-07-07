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Несмотря на войну, 70% украинцев считают себя счастливыми людьми – опрос

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В декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением РФ, счастливыми себя назвали 71% украинцев
В декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением РФ, счастливыми себя назвали 71% украинцев
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев считают себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Несмотря на войну, 70% граждан заявили, что считают себя счастливыми.

Противоположный ответ дали 16% опрошенных.

В КМИС отметили, что уже более 20 лет в ходе своих опросов задают украинцам вопрос: "Считаете ли вы себя счастливым человеком?". Самый низкий процент положительных ответов на него был в январе 2001 года – 38%. При этом 33% респондентов утверждали тогда, что не считают себя счастливыми.

За время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ показатели практически не изменились.

В декабре 2021 года счастливыми себя назвали 71% украинцев, а в сентябре 2022-го – 68%.

Опрос проводился в период с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 984 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, соцопрос, Счастье, украинцы, война России против Украины, КМИС
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