Несмотря на войну, 70% украинцев считают себя счастливыми людьми – опрос

В декабре 2021 года, перед полномасштабным вторжением РФ, счастливыми себя назвали 71% украинцев Фото: depositphotos.com

Несмотря на войну, 70% граждан заявили, что считают себя счастливыми.

Противоположный ответ дали 16% опрошенных.

В КМИС отметили, что уже более 20 лет в ходе своих опросов задают украинцам вопрос: "Считаете ли вы себя счастливым человеком?". Самый низкий процент положительных ответов на него был в январе 2001 года – 38%. При этом 33% респондентов утверждали тогда, что не считают себя счастливыми.

За время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ показатели практически не изменились.

В декабре 2021 года счастливыми себя назвали 71% украинцев, а в сентябре 2022-го – 68%.

Опрос проводился в период с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 984 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.