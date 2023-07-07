Несмотря на войну, 70% украинцев считают себя счастливыми людьми – опрос

Несмотря на войну, 70% граждан заявили, что считают себя счастливыми.
Противоположный ответ дали 16% опрошенных.
В КМИС отметили, что уже более 20 лет в ходе своих опросов задают украинцам вопрос: "Считаете ли вы себя счастливым человеком?". Самый низкий процент положительных ответов на него был в январе 2001 года – 38%. При этом 33% респондентов утверждали тогда, что не считают себя счастливыми.
За время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ показатели практически не изменились.
В декабре 2021 года счастливыми себя назвали 71% украинцев, а в сентябре 2022-го – 68%.
Опрос проводился в период с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 984 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.