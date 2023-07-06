ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Американский режиссер Фишер: Учитывая, через что прошли украинцы, я вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фишер: Украина в определенных отношениях становится новым мировым лидером
Фишер: Украина в определенных отношениях становится новым мировым лидером
Фото из архива Марка Фишера

Американский фотограф, режиссер и путешественник, создающий фильмы для National Geographic, Марк Фишер заявил, что опыт посещения Украины во время полномасштабной войны изменил его жизнь. Об этом он сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

Режиссер отметил, что до прошлого лета никогда не бывал в Украине.

"После этого я лично посетил Украину трижды – в июле и сентябре 2022 года и в мае 2023-го. Этот опыт изменил мою жизнь. Все, с чем я столкнулся, было комбинацией поучительного, душераздирающего, ободряющего, разрушительного, мотивирующего, приводящего в бешенство, вдохновляющего и всего, что между ними. Я видел и слышал из первых уст о лучшем и худшем в человечестве сразу от очень многих невероятных людей, как украинцев, так и неукраинцев, но особенно украинцев", – сказал Фишер.

Он выразил надежду, что документальный фильм о волонтерах Human Unity, который он снимает, поможет людям понять огромный потенциал будущего Украины, когда она выиграет войну и начнет восстанавливаться для нового будущего.

"Я пришел к выводу, что положительная сторона этой ужасной и трагической войны может заключаться в том, что Украина в определенных отношениях становится новым мировым лидером. Например, когда начнется восстановление, есть возможность сделать это с использованием самых современных и безопасных для климата технологий и практик, тем самым сделав Украину образцом для всего мира. Кроме того, учитывая то, через что прошли украинцы, и произошедшее в результате объединение страны, я также вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией", – подчеркнул режиссер. 

Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины – это настроение большинства людей в США. Читайте полную версию интервью

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. 

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: демократия, война России против Украины, восстановление, Марк Фишер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
Галина ГРИШИНА
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Галина ГРИШИНА
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
Галина ГРИШИНА
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (55584)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (53858)
3
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (50884)
4
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (44585)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (41052)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (40587)
7
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (40570)
8
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (33870)
 
 
 
 