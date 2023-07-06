Американский режиссер Фишер: Учитывая, через что прошли украинцы, я вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией

Режиссер отметил, что до прошлого лета никогда не бывал в Украине.

"После этого я лично посетил Украину трижды – в июле и сентябре 2022 года и в мае 2023-го. Этот опыт изменил мою жизнь. Все, с чем я столкнулся, было комбинацией поучительного, душераздирающего, ободряющего, разрушительного, мотивирующего, приводящего в бешенство, вдохновляющего и всего, что между ними. Я видел и слышал из первых уст о лучшем и худшем в человечестве сразу от очень многих невероятных людей, как украинцев, так и неукраинцев, но особенно украинцев", – сказал Фишер.

Он выразил надежду, что документальный фильм о волонтерах Human Unity, который он снимает, поможет людям понять огромный потенциал будущего Украины, когда она выиграет войну и начнет восстанавливаться для нового будущего.

"Я пришел к выводу, что положительная сторона этой ужасной и трагической войны может заключаться в том, что Украина в определенных отношениях становится новым мировым лидером. Например, когда начнется восстановление, есть возможность сделать это с использованием самых современных и безопасных для климата технологий и практик, тем самым сделав Украину образцом для всего мира. Кроме того, учитывая то, через что прошли украинцы, и произошедшее в результате объединение страны, я также вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией", – подчеркнул режиссер.

Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины – это настроение большинства людей в США. Читайте полную версию интервью