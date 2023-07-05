Американский режиссер Фишер: Я с энтузиазмом говорю всем: как только Украина выиграет эту войну, они обязательно должны включить ее в список мест, которые необходимо посетить

"До прошлого лета у меня не было прямой связи с Украиной вовсе, и я никогда там не бывал. После этого я лично посетил Украину трижды – в июле и сентябре 2022 года и в мае 2023-го. Этот опыт изменил мою жизнь. Все, с чем я столкнулся, было комбинацией поучительного, душераздирающего, ободряющего, разрушительного, мотивирующего, приводящего в бешенство, вдохновляющего и всего, что между ними", – сказал Фишер.

По его словам, он "видел и слышал из первых уст о лучшем и худшем в человечестве сразу от очень многих невероятных людей – как от украинцев, так и от неукраинцев, но особенно украинцев".

"Я вырос во времена холодной войны между США и СССР, я не знал, чего ожидать от Украины, и она во всех отношениях превзошла мои ожидания. От разнообразных ландшафтов до исторических городов и богато украшенной архитектуры. Было удивительно видеть, насколько прекрасна страна Украина. Я обнаружил, что украинцы – удивительные, сильные сердцем, дружелюбные, прямые, смелые и вдохновляющие люди. И в процессе завел много новых друзей. Я стал ценить богатство украинской культуры и уникальность украинского духа. Я с энтузиазмом говорю всем, с кем разговариваю об Украине, что, как только Украина выиграет эту войну, они обязательно должны включить Украину в свой список мест, которые необходимо посетить", – объяснил Фишер.

Он подчеркнул, что Украина стала его частью.

"Теперь я регулярно и с гордостью ношу вышиванку, которую купил во время поездки в июле 2022 года. Во время моей поездки в сентябре 2022 года я сделал татуировку в украинском стиле на левой руке, которую разработал совместно с украинским художником-татуировщиком во Львове. Дизайн включает украинский трезубец и подсолнух", – рассказал Фишер.

Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины – это настроение большинства людей в США. Читайте полную версию интервью