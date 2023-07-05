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Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины – это настроение большинства людей в США

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Фишер: Я вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией
Фишер: Я вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией
Фото из архива Фишера
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

В интервью изданию "ГОРДОН" американский фотограф, режиссер и путешественник, создающий фильмы для National Geographic, Марк Фишер рассказал, как стал помогать украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, почему решил снять фильм о развернувшемся по всему миру волонтерском движении, о своих поездках по Украине во время войны, встречах с известными людьми и о том, что еще можно делать, чтобы интерес к российско-украинской войне на Западе не угасал, а поддержка не уменьшалась.

Весной 2022 года наша команда начала работу над самым амбициозным, важным и эпическим фильмом, который кто-либо из нас когда-либо пытался снять

– Как Украина оказалась в центре вашего внимания?

– Когда в феврале 2022 года Россия неспровоцированно вторглась в Украину, я, как и многие люди в мире, был потрясен и не мог поверить, что такое возможно. Комментаторы новостей предполагали, что Украина проиграет и быстро падет. Было непостижимо, что современная демократическая страна может быть так легко захвачена и разрушена.

Однако, когда я стал свидетелем стойкости Украины в этом противостоянии Давида и Голиафа, мое сомнение сменилось благоговением. Украина бросила вызов разногласиям и твердо противостояла российским захватчикам. Это зажгло во мне глубокое желание помочь Украине любым возможным способом. Например, вскоре после этого я присоединился к коллегам-фотографам из National Geographic, которые онлайн продавали печатные издания. Вся выручка – $800 тыс. – направлена на гуманитарную помощь Украине.

Сейчас я работаю над фильмом Human Unity о волонтерах, которые помогают Украине и украинцам. Это отличается от темы любого фильма, над которым я когда-либо работал. Обычно это были проекты, посвященные приключениям или окружающей среде. Я также участвую в разработке нескольких фильмов, в том числе фильма о первом в истории приключении в Гималаях и еще одного о новаторской жизни и работе выдающегося американского ученого и исследователя. Вероятно, к этому я вернусь в своих следующих проектах. 

– Как вы выбрали тему и героев для своего фильма о волонтерах?

– По мере того, как война развивалась, в новостях стали появляться бесчисленные истории о людях, которые, как и я, разделяли сильное желание помочь Украине, о людях, которые превратили свои эмоции в конкретные действия.

Одна группа историй привлекла внимание нынешнего директора и продюсера Human Unity Патрика Суини о руководителях компаний, которые делали гораздо больше, чем просто вносили финансовый вклад издалека. Несколько видных, богатых людей, которые в целом жили очень комфортной жизнью, бросили все и повезли грузы в Украину, иногда даже подвергая себя опасности. Эти истории навели нас на мысль, что вокруг реакции мира на российское вторжение, на поддержку Украины происходит что-то уникальное, даже беспрецедентное. И именно из этих историй начала формироваться идея Human Unity.

Поскольку кинематографисты, увлеченные силой повествования, могут способствовать позитивным изменениям и освещать хорошие события в мире, мы осознали возможность оказать влияние, выходящее за рамки немедленной материальной помощи Украине. Мы стремились запечатлеть и поделиться необычными историями людей, которые делали замечательные вещи для поддержки Украины. Нашей целью было продемонстрировать их влияние, вдохновить других и таким образом спровоцировать новые волны действий.

Весной 2022 года наша команда начала работу над самым амбициозным, важным и эпическим фильмом, который кто-либо из нас когда-либо пытался снять. В то время мы еще не знали, куда заведет нас этот путь. В июле 2022 года мы отправились в самофинансируемую производственную поездку в Европу с нечетким планом, чтобы изучить потенциал документального фильма о выдающихся личностях, которые добровольно бросили все и использовали свои связи и ресурсы, чтобы помогать Украине. В то время мы даже не знали, въедем ли мы в Украину, поскольку никто из нас никогда не был в стране, где идет война, и не были уверены в рисках, с которыми можем столкнуться.

Фото:
Съемочная группа фильма Human Unity в Ирпене. Фото из архива Марка Фишера

Уже будучи в Европе, когда мы начали брать интервью у людей, наша первоначальная идея фильма быстро стала развиваться. Вскоре мы поняли, как много разных людей из всех слоев общества делают невероятные вещи, чтобы поддержать Украину в ее борьбе. Новым направлением фильма стало освещение усилий всех типов волонтеров – от тех, кто помогает беженцам за пределами Украины, до тех, кто оказывает гуманитарную помощь внутри Украины, и тех, кто рискует жизнью, чтобы поддержать оборону Украины на передовой.

Была одна случайная встреча в кафе в Праге, которая в конечном итоге привела нас к решению поехать в Украину. Мы завтракали, у нас было немного времени, прежде чем направиться в следующий пункт назначения в Варшаве. Мы завели разговор с двумя женщинами за столиком рядом с нами, спросили, есть ли сайт, который они порекомендовали бы посмотреть, если у нас есть всего около часа до того, как отправиться в путь. Они сказали, что они не из Праги. Мы узнали, что на самом деле они – украинки. Мы рассказали им о нашем фильме и нашей неуверенности по поводу поездки в Украину. На что они ответили: поезжайте во Львов, там безопасно, и они даже нам все покажут. Прямо тогда мы решили ехать. Во многих отношениях именно это стало началом всего, что позднее превратилось в фильм Human Unity. Эта встреча также стала предвестницей исключительно дружелюбного и радушного духа, воплощенного во многих украинцах, которых мы встретили с тех пор.

– Что вас больше всего впечатлило в людях, которых вы снимали?

– Создание документального кино иногда может быть чем-то вроде попытки добыть золото. Вы можете составить общее представление о том, какие истории вы ищете, но вы можете еще не знать или не иметь доступа к конкретным историям, достойным того, чтобы стать частью фильма. Изначально у нас была идея фильма: истории волонтеров, обычных людей, которые делают невероятные вещи для Украины, – и мы придерживались ее, налаживали связи, собирали информацию о возможных историях, проводили интервью и снимали вспомогательные кадры.

С июля 2022-го мы совершили восемь производственных поездок по Украине, в том числе шесть поездок нашей американской съемочной группы и две поездки двух украинских режиссеров – Дена Манжосова и Ивана Виссарионова, с которыми время от времени работаем с октября 2022 года. Последняя поездка была той, которую я возглавил с нашей американской командой в начале мая 2023 года.

Мы отсняли более 200 часов видеоматериалов и получили исключительный доступ к многочисленным историям и героям, взяли интервью и поработали с некоторыми из самых известных и влиятельных фигур и волонтеров, поддерживающих Украину, в том числе с мэром Киева Виталием Кличко, заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой, бывшим советником президента Владимира Зеленского Игорем Новиковым, украинским общественным деятелем Сергеем Притулой, различными международными руководителями и бесчисленным количеством отдельных волонтеров и участников благотворительных организаций.

Что больше всего впечатляет, так это то, насколько важной была работа этих людей и насколько мощной и вдохновляющей была каждая из историй. По мере того, как мы продвигаемся к этапу постпродакшна и сужаем круг героев и историй, которые в конечном итоге будут включены в фильм, самой большой проблемой является выбор – какой ограниченный набор этих необычных людей и историй можно уместить в один полнометражный фильм.

Сейчас мы сосредоточились на пяти историях, которые должны стать центром фильма. Эти пять представляют собой спектр волонтерских усилий, включая поддержку беженцев за пределами Украины, гуманитарную поддержку Украины и поддержку обороны Украины, а также типы волонтеров, включая как украинцев, так и неукраинцев. Тем не менее, имея интервью и кадры со многими другими удивительными людьми, мы также ищем способы включить некоторых из них в качестве вспомогательных иллюстраций к общей истории и в качестве поддержки пяти основных персоналий.

Мы выбираем людей и истории по стратегическим причинам, в том числе чтобы представить масштаб добровольческих усилий, мощи и уникальности историй, глубину доступа, который у нас был. И еще из расчета, какие истории, по нашему мнению, вызовут наибольший резонанс у аудитории.

Фото
Фишер: Я видел и слышал из первых рук о лучшем и худшем в человечестве сразу от очень многих невероятных людей, как украинцев, так и неукраинцев, но особенно украинцев. Фото из архива Марка Фишера

– Что для вас было самым сложным в работе над украинской темой?

– Проблемы бывают разные. Одна из них – это огромное количество вдохновляющих людей и насыщенных, трогательных историй, с которыми мы столкнулись. И мы продолжаем узнавать о новых людях и историях, которые в равной степени достойны включения в фильм. Мы хотели бы включить все истории, с которыми столкнулись, потому что все они очень мощные и важные. К сожалению, времени и денег на то, чтобы запечатлеть все, не так много, и места в фильме не так уж и много.

Когда мы впервые приехали в Украину, то не говорили на украинском языке и почти никого не знали. Это создавало различные проблемы. Например, когда наш фургон со всем оборудованием внутри сломался на улице в центре Львова спустя 20 минут после начала комендантского часа в нашу первую ночь в Украине. Или во время нашей второй поездки, когда механическая коробка передач нашего фургона начала ломаться, как только мы въехали в Украину из Польши. Из-за этого потребовалось найти механика, который после нашего прибытия во Львов согласился бы работать в выходные. А дело было поздним вечером в пятницу! Но наш двухнедельный план не был нарушен. К счастью, мы встретили замечательных украинцев, которые оказали нам жизненно важную помощь, общее руководство, помощь в переводе. Например, львовскую журналистку Веру Лабыч, которая среди прочего совершила чудо, найдя для нас этого механика во Львове.

Кстати, в начале работы над этим фильмом ни у кого из нас не было обширных знаний об Украине. Таким образом, мы должны были быстро учиться, чтобы узнать больше об истории, культуре и геополитическом значении Украины. Но это был долгожданный, обогащающий и приятно удивительный опыт.

Финансирование было нашей самой большой проблемой в этом проекте. Мы запустили Human Unity на чистом вдохновении, чтобы изменить мир к лучшему, и до сих пор это было в основном самофинансируемое начинание. Мы продолжаем усилия по сбору средств для фильма, но это сложная задача. Может быть нелегко убедить людей сделать пожертвование на фильм, а не на непосредственную, немедленную, ощутимую помощь. Такая поддержка абсолютно необходима, и мы сами не хотим умалять ее, даже если конечной целью нашего фильма является вдохновить и приумножить постоянную материальную поддержку Украины. Мы, к слову, планируем пожертвовать всю прибыль от фильма.

Многие люди ценят силу документальных фильмов и средств массовой информации, их способность воздействовать на сердца и умы людей, но мало кто ценит количество времени, денег и усилий, необходимых для успешного выполнения такого проекта. Поскольку самофинансирование приближается к пределу, мы продолжаем работать над обеспечением финансовой поддержки, чтобы этот фильм был выпущен в мир как можно скорее, чтобы он мог оказать максимальное влияние на поддержку Украины.

Я вырос во времена холодной войны между США и СССР, я не знал, чего ожидать от Украины, и она во всех отношениях превзошла мои ожидания

– Вы лично посетили Украину. Как этот опыт изменил ваше восприятие людей и страны?

– До прошлого лета у меня не было прямой связи с Украиной вовсе, и я никогда там не бывал. После этого я лично посетил Украину трижды – в июле и сентябре 2022 года и в мае 2023-го. Этот опыт изменил мою жизнь. Все, с чем я столкнулся, было комбинацией поучительного, душераздирающего, ободряющего, разрушительного, мотивирующего, приводящего в бешенство, вдохновляющего и всего, что между ними. Я видел и слышал из первых уст о лучшем и худшем в человечестве сразу от очень многих невероятных людей, как украинцев, так и неукраинцев, но особенно украинцев.

Я вырос во времена холодной войны между США и СССР, я не знал, чего ожидать от Украины, и она во всех отношениях превзошла мои ожидания. От разнообразных ландшафтов до исторических городов и богато украшенной архитектуры. Было удивительно видеть, насколько прекрасна страна Украина. Я обнаружил, что украинцы – удивительные, сильные сердцем, дружелюбные, прямые, смелые и вдохновляющие люди. И в процессе завел много новых друзей. Я стал ценить богатство украинской культуры и уникальность украинского духа. Я с энтузиазмом говорю всем, с кем разговариваю об Украине, что, как только Украина выиграет эту войну, они обязательно должны включить Украину в свой список мест, которые необходимо посетить.

Украина стала частью меня. Теперь я регулярно и с гордостью ношу вышиванку, которую купил во время поездки в июле 2022 года. Во время моей поездки в сентябре 2022 года я сделал татуировку в украинском стиле на левой руке, которую разработал совместно с украинским художником-татуировщиком во Львове. Дизайн включает украинский трезубец и подсолнух.

– А как ваше окружение в США воспринимает войну, что говорят родные и коллеги?

– Почти все, кого я знаю, – семья, друзья, коллеги – в ужасе от российского вторжения и несправедливости происходящего в Украине. Все они очень поддерживают украинцев, а также поддерживают и вдохновляют Human Unity, истории, которые он рассказывает, и конечную цель фильма – вдохновить на постоянную и растущую поддержку Украины. Я бы сказал, что поддержка Украины – это настроение большинства людей в Соединенных Штатах.

Фото
Фишер: Я работаю над фильмом Human Unity уже больше года. Это навсегда изменило меня во многих смыслах. Фото из архива Марка Фишера

– Вы верите, что ваш фильм сможет поддержать интерес к теме войны и не позволить людям на всех континентах говорить об усталости от войны?

– Цель фильма – мотивировать и дать зрителям возможность воспользоваться силой волонтерства, отказаться от безнадежности и присоединиться к движению в поддержку Украины любыми возможными способами. Учитывая силу персонажей и их историй, которые мы запечатлели и которыми поделимся через Human Unity, я верю, что это будет абсолютный успех. Я также надеюсь, что фильм поможет людям понять огромный потенциал будущего Украины, когда она выиграет войну и начнет восстанавливаться для нового будущего.

Я пришел к выводу, что положительная сторона этой ужасной и трагической войны может заключаться в том, что Украина в определенных отношениях становится новым мировым лидером. Например, когда начнется восстановление, есть возможность сделать это с использованием самых современных и безопасных для климата технологий и практик, тем самым сделав Украину образцом для всего мира. Кроме того, учитывая то, через что прошли украинцы, и произошедшее в результате объединение страны, я также вижу будущее, в котором Украина станет ведущей мировой демократией.

– Где и как можно будет увидеть фильм Human Unity?

– В настоящее время мы заканчиваем производство и переходим к постпродакшну. Мы рассчитываем, что поздней осенью 2023 года фильм будет готов к трансляции. Надеемся, что премьера состоится в Киеве или во Львове. У нас есть предварительное соглашение с Sony Pictures в качестве нашего глобального партнера по распространению. Мы стремимся к тому, чтобы фильм был выпущен на потоковых сервисах по всему миру и как можно скорее после премьеры – возможно, в четвертом квартале 2023 года или в первом квартале 2024 года.

25 мая состоялось специальное мероприятие, где мы презентовали свою работу над фильмом. Пришло множество людей, мы получили много положительных отзывов о новом трейлере, который презентовали. Все, кто знает о Human Unity, очень поддерживают меня. Это мероприятие стало одним из многих шагов по поиску финансовой поддержки для работы над фильмом.

Я работаю над Human Unity уже больше года. Это навсегда изменило меня во многих смыслах. Я и остальная часть команды вложили огромное количество времени и ресурсов в этот фильм, потому что верим: эта история и ее послание очень важны.

Помимо помощи Украине, фильм также содержит мощное послание для нашего мирового сообщества. В мире, где конфликты и разногласия, кажется, доминируют в заголовках, я считаю, что истории украинских волонтеров являются маяком. Они раскрывают силу человеческого единства наряду с потенциальными путями решения более крупных, коллективных мировых проблем. Все возможно, когда люди объединяются вокруг нашей общей человечности.

Теги: Украина, кино, волонтеры, война России против Украины
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