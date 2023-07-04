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ОБЩЕСТВО

Украинцы снизили запросы, поэтому почти не изменили оценку своего благосостояния – опрос

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Доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составляла 22% перед вторжением
Доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составляла 22% перед вторжением
Фото: depositphotos.com

Благодаря существенному снижению запросов после начала полномасштабной войны граждане Украины почти не изменили самооценку своего благосостояния, несмотря на объективное снижение доходов. Такие данные показал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованный 4 июля.

Согласно результатам опроса, доля людей, которые оценивали свое благосостояние как "высокое", составляла 22% перед вторжением, потом снизилась до 16–17%, но по состоянию на май 2023 года вернулась к уровню 23%.

"Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились. Они чаще довольствуются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов", – объясняют такие цифры авторы опроса.

Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35–36%.

Доля респондентов, оценивавших свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как "низкое" (до вторжения этот показатель был 32%).

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Тем не менее объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: у 64% граждан доход снизился, а 27% по причине вторжения потеряли работу. Кроме того, появилась категория граждан, которые потеряли имущество и жилье.

Относительно лучше свое финансовое положение оценивают молодежь (18–29 лет), люди с высшим образованием, мужчины, жители больших городов, жители западных областей Украины. Разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами в этом отношении несущественна.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился в период с 26 мая по 5 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2013 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте от 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на данный момент проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, соцопрос, вторжение, финансы, КМИС, население
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