65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане – опрос

53% украинцев согласны с утверждением, что у ЛГБТ-людей должно быть право на гражданские партнерства Фото: depositphotos.com

Против того, чтобы представители ЛГБТ имели равные права с другими украинцами, выступают 16% опрошенных.

Как отмечают социологи, 53% респондентов согласны с утверждением, что у ЛГБТ-людей должно быть право на гражданские партнерства. Противоположной точки зрения придерживаются 22% украинцев.

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".