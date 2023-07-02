65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане – опрос

Против того, чтобы представители ЛГБТ имели равные права с другими украинцами, выступают 16% опрошенных.
Как отмечают социологи, 53% респондентов согласны с утверждением, что у ЛГБТ-людей должно быть право на гражданские партнерства. Противоположной точки зрения придерживаются 22% украинцев.
Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.
КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".
В Украине до сих однополые пары не имеют ряда прав, предоставленных разнополым партнерам. Например, они не могут зарегистрировать брак, а дать им такое право можно только после внесения изменений в Конституцию, что невозможно в условиях военного положения. Как итог, однополые пары не могут реализовать и ряд других прав: совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.
После начала полномасштабного вторжения в Украине с новой силой начали обсуждать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. 13 марта 2023 года был зарегистрирован законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств".
Согласно законопроекту, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. Авторы законопроекта подчеркнули, что регистрируемое партнерство – это не брак. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.
Ежегодно в июне во всем мире отмечают месяц прайда за права ЛГБТ-сообщества. В этом году к событию массово стали присоединяться украинские бренды и СМИ.