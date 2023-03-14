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В Раде зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах

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Регистрируемое партнерство не будет считаться браком, говорится в объяснительной записке законопроекта
Регистрируемое партнерство не будет считаться браком, говорится в объяснительной записке законопроекта
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9103 о гражданских партнерствах. Об этом 13 марта сообщила народный депутат Украины от партии "Голос" Инна Совсун.

"К соавторству присоединились 17 моих коллег из фракций "Голос" и "Слуга народа"... Но нужно и дальше убеждать колеблющихся депутатов и депутаток. Особое внимание следует уделить главному комитету – по вопросам правовой политики. Он ключевой для законопроекта о регистрируемых партнерствах", – написала Совсун.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/627650959187654

В соответствии с законопроектом гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, говорится в объяснительной записке законопроекта. 

Регистрируемое партнерство – это не брак, объясняют депутаты. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство, сказано в записке.

"Полномасштабное вторжение в Украину актуализировало внедрение института регистрируемых партнерств. Теперь оно является неотложной потребностью, учитывая постоянную угрозу жизни и здоровью людей из-за проведения боевых действий. Прежде всего, это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола", – сказано в записке.

Инфографика: Інна Совсун / Facebook
Инфографика: Інна Совсун / Facebook

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Инна Совсун, законопроект, брак
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