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Французский министр снялась для Playboy в поддержку прав женщин и ЛГБТ. Ее раскритиковали за "неуместность"

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Фотографии министра использованы в качестве иллюстраций статьи о правах женщин и представителей ЛГБТ
Фотографии министра использованы в качестве иллюстраций статьи о правах женщин и представителей ЛГБТ
Фото: EPA

Министр социоэкономики и ассоциаций Франции Марлен Скиаппа сфотографировалась для журнала Playboy, чем вызвала скандал в политических круг Франции. Об этом сообщили France24, RFI и Le Parisien.

Выпуск журнала, обложку которого украсит Скиаппа, выйдет 8 апреля. В офисе министра говорят, что на всех фото она одета в длинное белое платье.

В то же время Le Parisien, ссылаясь на источники, утверждает, что на некоторых снимках на разворотах министр "сексуально позирует, завернувшись во французский флаг".

Журналистка Йоанна Барон опубликовала в Twitter фрагмент будущей обложки, на которой, однако, не видно одежды министра.

RFI отмечает, что фотографии министра использованы в качестве иллюстраций 12-страничной статьи Playboy, в которой Скиаппа говорит о правах женщин и представителей ЛГБТ, а также об абортах.

"Защищать право женщин делать со своим телом все, что они хотят: везде и всегда. Во Франции женщины свободны. Раздражает это отсталых и лицемеров или нет", – прокомментировала сама министр ситуацию.

По данным RFI, премьер-министр Франции Элизабет Борн позвонила Скиаппе, чтобы сказать ей, что ее внешний вид "совсем не уместен, особенно в нынешний период".

Свое недовольство также высказала депутат от зеленых и активистка за права женщин Сандрин Руссо.

"Где уважение к французскому народу? К людям, которым предстоит работать еще два года, которые участвуют в демонстрациях, которые теряют дни зарплаты, которые не могут есть из-за инфляции? Есть социальный контекст", – заявила она.

Другая критика Скиаппы была сосредоточена на более широком вопросе коммуникационной стратегии центристского правительства.

Контекст:

Скиаппа известна своими феминистическими взглядами, в 2018 году на посту министра по вопросам равноправия она ввела закон, запрещающий кетколлинг и уличные домогательства.

До политической карьеры она активно занималась писательством. В частности, освещала проблемы материнства, женского здоровья и беременности. Она также написала книгу 2010 года, в которой предлагались советы по сексу для людей с избыточным весом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, ЛГБТ, скандал, активист, женщины, Playboy, премьер-министр, критика, Элизабет Борн
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