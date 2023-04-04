Французский министр снялась для Playboy в поддержку прав женщин и ЛГБТ. Ее раскритиковали за "неуместность"

Выпуск журнала, обложку которого украсит Скиаппа, выйдет 8 апреля. В офисе министра говорят, что на всех фото она одета в длинное белое платье.
В то же время Le Parisien, ссылаясь на источники, утверждает, что на некоторых снимках на разворотах министр "сексуально позирует, завернувшись во французский флаг".
Журналистка Йоанна Барон опубликовала в Twitter фрагмент будущей обложки, на которой, однако, не видно одежды министра.
Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls— Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023
RFI отмечает, что фотографии министра использованы в качестве иллюстраций 12-страничной статьи Playboy, в которой Скиаппа говорит о правах женщин и представителей ЛГБТ, а также об абортах.
"Защищать право женщин делать со своим телом все, что они хотят: везде и всегда. Во Франции женщины свободны. Раздражает это отсталых и лицемеров или нет", – прокомментировала сама министр ситуацию.
Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.— * MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023
En France, les femmes sont libres.
N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy
По данным RFI, премьер-министр Франции Элизабет Борн позвонила Скиаппе, чтобы сказать ей, что ее внешний вид "совсем не уместен, особенно в нынешний период".
Свое недовольство также высказала депутат от зеленых и активистка за права женщин Сандрин Руссо.
"Где уважение к французскому народу? К людям, которым предстоит работать еще два года, которые участвуют в демонстрациях, которые теряют дни зарплаты, которые не могут есть из-за инфляции? Есть социальный контекст", – заявила она.
Другая критика Скиаппы была сосредоточена на более широком вопросе коммуникационной стратегии центристского правительства.
Скиаппа известна своими феминистическими взглядами, в 2018 году на посту министра по вопросам равноправия она ввела закон, запрещающий кетколлинг и уличные домогательства.
До политической карьеры она активно занималась писательством. В частности, освещала проблемы материнства, женского здоровья и беременности. Она также написала книгу 2010 года, в которой предлагались советы по сексу для людей с избыточным весом.