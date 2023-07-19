67% новых бизнесов в Польше открыли украинцы

В 2023 году украинцы в Польше открыли 14 тыс. предприятий. Как отметили в институте, на украинцев приходится 67% всех новых индивидуальных предпринимателей и 10% всех фирм, созданных в Польше в первой половине 2023 года.

Больше всего украинских предпринимателей открыли свое дело в сфере строительства – 23%, информации и связи – 18% и предоставления услуг – 14%.

В частности, в строительстве бизнесы украинцев касаются отделочных работ и возведения зданий. В секторе информации и связи лидируют IT-компании и фирмы, занимающиеся программным обеспечением. В сфере услуг украинцы чаще всего открывают парикмахерские и косметологические кабинеты, сказано в материале.

Для сравнения, в январе 2022 года граждане Украины открыли в Польше только 188 предприятий. Такое же количество было зафиксировано в феврале 2022-го, отметили в Польском экономическом институте. Там подчеркнули. что ситуация резко изменилась после начала российского вторжения и с мая прошлого года в Польше ежемесячно регистрируется не менее 1000 новых компаний.