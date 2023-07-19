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67% новых бизнесов в Польше открыли украинцы

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В 2023 году украинцы в Польше открыли 14 тыс. бизнесов
В 2023 году украинцы в Польше открыли 14 тыс. бизнесов
Фото: depositphotos.com

С начала вторжения страны-агрессора РФ в Украину украинцы в Польше открыли 29,4 тыс. предприятий. Об этом сообщил Польский экономический институт 18 июля.

В 2023 году украинцы в Польше открыли 14 тыс. предприятий. Как отметили в институте, на украинцев приходится 67% всех новых индивидуальных предпринимателей и 10% всех фирм, созданных в Польше в первой половине 2023 года.

Больше всего украинских предпринимателей открыли свое дело в сфере строительства – 23%, информации и связи – 18% и предоставления услуг – 14%.

В частности, в строительстве бизнесы украинцев касаются отделочных работ и возведения зданий. В секторе информации и связи лидируют IT-компании и фирмы, занимающиеся программным обеспечением. В сфере услуг украинцы чаще всего открывают парикмахерские и косметологические кабинеты, сказано в материале. 

Для сравнения, в январе 2022 года граждане Украины открыли в Польше только 188 предприятий. Такое же количество было зафиксировано в феврале 2022-го, отметили в Польском экономическом институте. Там подчеркнули. что ситуация резко изменилась после начала российского вторжения и с мая прошлого года в Польше ежемесячно регистрируется не менее 1000 новых компаний. 

Контекст:

По состоянию на июнь 2023 года из-за войны страны-агрессора РФ против Украины за рубежом находится около 8,177 млн украинцев. Об этом говорится в исследовании гражданской сети "Опора". Большая часть украинцев находится только в трех странах: Польше – 22%, Германии – 14,6% и США – 11%, говорится в исследовании. В Чехии убежище нашли 7,9% украинцев, в Италии – 5%, в Канаде – 4,9%, в Испании – 3,4% и в Израиле – 2,75%.

Теги: Польша, строительство, украинцы, предприниматели, работа, косметология, парикмахер
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